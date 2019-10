MS atletika 2019 | Smůla oštěpaře Veselého. Kvůli zranění přijde opět o start na MS | iSport.cz

„Poslední měsíc jsem měl citlivý kloub na prostředníčku házecí ruky, kterým se opírám do oštěpu při odhodu. Při včerejším odpoledním tréninku při lehkém házení jsem ucítil v prstu ostrou bolest. Trénink jsem ukončil, vrátil se do hotelu, mezi tím mi prst otekl,“ popsal Veselý.

Problémy se zraněným prstem měl Veselý už od srpnového závodu v estonském Pärnu. Bolístka ho trápila přesně v místě, kde držel oštěp, což ovlivnilo jeho závěrečnou přípravu na šampionát.

„Musím na tréninku držet oštěp trochu jinak. Nebyl bych schopný tím házet normálně,“ vysvětloval Veselý před odletem do Dauhá. „Prst, kterým se opíráte o to vázání, tak ten kloub je tam pošramocený. Stalo se mi to na posledních závodech, udělala se mi tam i modřina. Je to taková komplikace, že jsem musel házet pořád jenom lehce a ještě úplně jiným úchopem.“

Na středečním tréninku se situace ještě zhoršila. Veselý si způsobil rupturu postranního vazu mezi druhým a třetím článkem prostředníčku pravé ruky.

„Při klinickém vyšetření jsme zjistili nefyziologickou hybnost v kloubu s masivním otokem a hematomem. Vzhledem k podezření na poškození vazů u distálního kloubu jsme dnes ráno provedli sonografické vyšetření, kde došlo k potvrzení diagnózy,“ uvedla Karolína Bílková, šéflékařka české výpravy. „Vzhledem k nestabilitě kloubu jsme start na světovém šampionátu nedoporučili.“