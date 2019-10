MS atletika 2019 | Koulař Staněk je na MS ve finále. Rekordman Mayer vzdal desetiboj | iSport.cz

Pořadatelé stanovení limitu trochu podcenili a lze očekávat, že finále bude hodně početné. K soutěži nastoupilo hned osm vrhačů, kteří se letos dostali až za hranici 22 metrů a pro ně byl limit vesměs snadnou záležitostí. V první skupině se nejdelším vrhem prezentoval obhájce titulu a vítěz Diamantové ligy Tomas Walsh z Nového Zélandu, který hned v první sérii předvedl 21,92.

Staněk figuruje se svým výkonem 21,67 z mítinku v Domažlicích na 11. místě letošních tabulek a do kvalifikace nevstoupil podle svých představ. Po dvou sériích mu k limitu scházelo 17 centimetrů a byl na pokraji vyřazení. Třetí pokus mu však vyšel a hrozba předčasného konce byla zažehnána.

V prvních pokusech byl příliš opatrný po té, co v jednom z rozcvičovacích hodů limit přehodil. "A u toho třetího jsem si říkal: 'Tak vabank'. Zase jsem to netrefil na prsty, ale tím, že to bylo rozjetý, tak to přelítlo čáru," oddechl si.

Světový rekordman Mayer desetiboj pro zranění vzdal

Světový rekordman v desetiboji Francouz Kevin Mayer v Dauhá titul mistra světa neobhájí. Po sedmi disciplínách byl sice v čele celkového pořadí s náskokem 56 bodů, ale zranění stehenního svalu mu znemožnilo absolvovat skok o tyči. Po osmi disciplínách vede Kanaďan Pierce Lepage. Britská vícebojařka Katarina Johnsonová-Thompsonová má na dosah zlato v sedmiboji, Kateřina Cachová zůstává sedmnáctá.

Od středeční výšky měl Mayer viditelné problémy, přesto ještě po disku měl na kontě o 14 bodů více než při svém triumfu před dvěma lety v Londýně. S tyčí se dvakrát pokusil rozběhnout k laťce, ale k odrazu se nedostal. Se slzami v očích zatleskal publiku, opustil soutěž a uvolnil cestu soupeřům.

Úvodní disciplínu druhého dne překážky vyhrál jiný Kanaďan Damian Warner, bronzový desetibojař z Ria de Janeiro a lídr letošních tabulek v čase 13,56. Mayer doběhl s bolestivou grimasou druhý. V diskařském kruhu Francouz neplýtval silami, spokojil se se dvěma pokusy a při tom druhém poslal disk na 48,34 m. To bylo o šest metrů více než Warner, který disk pokazil stejně jako v Londýně.

Na překážkách skončil obhájce bronzové medaile Němec Kai Kazmirek, který však byl po prvním dnu až sedmý. Ze hry pak vypadl i Lindon Victor z Grenady, po prvním dnu čtvrtý atlet měl tři neplatné pokusy v disku. Po tyči se dostal do čela Kanaďan Lepage, Warner klesl na třetí místo a ještě se o něj dělí s Micelem Uibem, který jako jediný překonal 540 centimetrů.

Sedmiboj žen vyznívá jasně pro Johnsonovou-Thompsonovou, která před závěrečnou osmistovkou vede o 147 bodů a navíc je výrazně lepší půlkařka než belgická obhájkyně titulu Nafissatou Thiamová.

Britská halová mistryně světa předvedla v dálce 677 cm, nejbližší soupeřku porazila o více než 30 centimetrů a odskočila na rozdíl 216 bodů. Osobním rekordem v hodu oštěpem 43,93 pak prakticky eliminovala další silnou disciplínu své největší soupeřky.

Cachová si v dálce zapsala jen 579 cm, což byl druhý nejslabší výkon. Lépe se jí dařilo v hodu oštěpem, kde předvedla devátý výkon a před poslední disciplínou je sedmnáctá.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá:

Muži:

Desetiboj (po osmi disciplínách):

1. Lepage (Kan.) 7097 (100 m: 10,36 - dálka: 779 - koule: 13,21 - výška: 205 - 400 m: 47,35 - 100 m př.: 14,19 - disk: 41,19 - tyč: 520), 2. Škureňov (Rus.) 7095 (11,02 - 761 - 14,71 - 211 - 49,36 - 14,28 - 48,75 - 520), 3. Warner (Kan.) 7073 (10,35 - 767 - 14,97 - 202 - 48,12 - 13,56 - 42,19 - 470) a Uibo (Est.) 7073 (11,10 - 746 - 15,12 - 217 - 50,44 - 14,43 - 46,64 - 540) , 5. Simmons (USA) 6860, 6. Kaul (Něm.) 6822.

Ženy:

Sedmiboj (po šesti disciplínách): 1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 5976 (100 m př.: 13,09 - výška: 195 - koule: 13,86 - 200 m: 23,08 - dálka: 677 - oštěp: 43,93), 2. Thiamová (Belg.) 5839 (13,36 - 195 - 15,22 - 24,60 - 640 - 48,04), 3. Preinerová (Rak.) 5579 (13,25 - 177 - 14,21 - 23,96 - 636 - 46,68), 4. Williamsová (USA) 5558, 5. Broersenová 5541, 6. Vetterová (obě Niz.) 5540, ....17. Cachová (ČR) 5120 (13,47 - 174 - 12,58 - 24,95 - 579 - 46,11).

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 21,92, ...8. Staněk (ČR) 21,02 - postoupil do finále.

Ženy:

Trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,42.