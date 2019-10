MS atletika 2019 | Jako v Chytré horákyni: Kladivář přešlápl, stejně mu nechali bronz | iSport.cz

Pro Bence Halásze to byla životní chvilka. Dvaadvacetiletý kladivář roste v budoucí hvězdu světové atletiky. Juniorský mistr světa a vloni bronzový z evropského šampionátu v Berlíně na MS v Dauhá svým prvním pokusem dlouhým 78,18 metru skončil třetí.

„Lidi, co mě znají, vědí, jak je tahle medaile pro mě důležitá. Jsem na ni velmi pyšný,“ radoval se Halász.

Maďarovi scházel jediný centimetr k stříbrnému Francouzi Quentinu Bigotovi. S vědomím dalekého prvního pokusu ve zbylých hodech riskoval, čtyřikrát přešlápl a jednou hodil k 74 metrům.

„Ale nejsem smutný, protože jsem získal bronzovou medaili,“ uvedl Halász.

Jenomže příběh měl pokračování. Polákům se zdálo, že Halász při svém bronzovém prvním pokusu přešlápl, a tak po závodě podali protest. Jury prozkoumala záznam a zjistila, že Halász skutečně přešlápl a udělila Wojciechowskému bronz. Polák hodil 77,69 metru a při vymazání Halászova výkonu skutečně skončil třetí.

Jenomže co s nešťastným Maďarem? Pokud by se Halászovi počítal místo neregulérního pokusu jeho další zdařený hod, skončil by poslední. Maďar ale v závodě jednal pod dojmem toho, že má založeno minimálně na medaili a házel na riziko, aby se v pořadí posunul. Že rozhodčí jeho přešlap přehlédli, za to nemohl.

„Jury věří, že rozhodnutí o prvním hodu ovlivnilo přístup maďarského atleta ke zbývajícím pokusům. Proto se jury rozhodla, v rámci férovosti k oběma atletům, udělit dvě bronzové medaile,“ uvedla IAAF.

Šalamounské rozhodnutí nepotěšilo statistky. Ve výsledcích jsou oba kladiváři uvedeni na třetím místě. Nowicki se svým výkonem 77,69 metrů a Halász se svým neregulérním výkonem 78,18…