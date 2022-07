Bendová: Boltův nástupce musí přidat show a vtip. Dráha na MS kope

Hlavně pole ženských sprintů je v Eugene pořádně našlapané, co očekáváte?

„Shericka Jacksonová běžela na dvoustovce čas, který se blíží světovému rekordu. Nedivila bych se, kdyby v konkurenci Abby Steinerové, Jacksonové a Thompsonové-Herahové na té dvoustovce vzniknul světový rekord. Už se to přibližuje a podle mě to nikdo nebylo tak vyrovnané. A myslím, že se vyhoupnou i další holky, které ještě nemají formu a budou ji mít až tam.“

Kdo vyhraje stovku?

„To si vůbec netroufnu říct, tam to je teď úplně natěsno. Není tam nikdo odskočený. Nejlepší čas má Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Ale běžela to jenom jednou a pak už běhala časy jako všechny ostatní.“

V poslední době se i na stovce mluví o možnosti překonat čas Florence Griffithové-Joynerové, vidíte to taky tak?

„Myslím, že se to začíná dost přibližovat. Je to docela dosažitelné, ale nejsou to časy, které by tady někdo běhal furt. Nechci, aby to znělo blbě, ale nezaběhly to ani holky, které pak byly chycené za doping. Jsem zvědavá, jestli to někdo překoná. Myslím, že na dvoustovku to bude za chvíli pokořené. Na stovku se musí sejít hodně věcí. Ale s tím, jak se posouvají technologie, tretry, povrchy, mohlo by to být dost zajímavé.“

Jak můžou právě moderní tretry a rychlý povrch v Eugene pomoct?

„Četla jsem, že ta dráha je udělaná, aby to člověka víc kopalo a pomáhalo mu to. Jasný příklad je Sydney McLaughlinová, která tam zase zaběhla světový rekord. Myslím si, že i chlapi budou dost zajímaví, třeba na stovku.“

Jak vidíte mužskou stovku v situaci, kdy se olympijský šampion Lamont Marcell Jacobs pere se zraněními?

„Jacobs se narval a pak si to obnovil, ale já mu prostě věřím. On se narval i před olympiádou a potom ji vyhrál. On je neskutečný. Jaký má krok, kotník, to je úplně jiný level. A běží tak lehce, že jsem na to dost zvědavá.“

Co si myslíte o americkém mladíkovi Erriyonu Knightonovi, který bývá srovnáván s Usainem Boltem?

„Myslím, že by klidně mohl překonat i Boltův rekord. Je mladý, překonal jeho rekord už v mládežnických kategoriích, takže bych se vůbec nedivila, kdyby jeho rekord překonal. Postavou a projevem je jak Bolt. Není to žádný silový týpek, je to takový příroďák. Prostě jako Bolt. Mohl by být jeho nástupce. Akorát není tak vtipnej… Není takový showman, ale klidně by ten rekord mohl překonat. Ale nevím, jestli by mohl překonat to, co tady Bolt zanechal.“

Myslíte odkaz legendy, která bavila fanoušky?

„Já si myslím, že Bolt je jméno, který zná i člověk, který se nezajímá o sport. A když ho znají i lidi, kteří atletiku nesledují, pak je člověk opravdu slavný.“

Myslíte tedy, že Knightonovi nebude stačit překonat Bolta jen časy na dráze?

„Já si myslím, že bude muset dělat i show pro lidi. Potom už je to všechno show, myslím, že to dělá velké rozdíly. Když to překoná, tak v tu dobu bude slavný mezi sportovci. Ale Bolt to uměl tak, že byl tak přirozeně slavný mezi lidmi. Jsem zvědavá, jestli to Knighton zvládne stejně.“