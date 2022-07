MS v atletice: olympijský vítěz Tamberi na pokraji krachu, Martínková 21.

Tamberi už na 225 centimetrech dvakrát zaváhal a musel se zachraňovat. Ani jeho třetí pokus zdaleka nebyl suverénní, laťka se dlouho chvěla, ale zůstala na stojanech.

Pak třicetiletý Ital dvakrát shodil i na 228 centimetrech, které potřeboval překonat. Tentokrát napotřetí předvedl svůj nejlepší pokus v kvalifikaci a zajistil si finále. Limit byl sice 230 centimetrů, ale na tuto výšku se už nepokračovalo.

Druhý olympijský vítěz z Tokia a obhájce světového titulu Mutaz Issa Baršim z Kataru si na rozdíl od Tamberiho počínal suverénně a s dalšími třemi výškaři se podělil o první pozici.

V kvalifikaci uvízl bronzový medailista z letošního halového mistrovství světa Hamish Kerr. Pětadvacetiletý Novozélanďan zapsal jen 225 centimetrů a šampionát pro něj skončil. Nakonec byl první pod čarou, o postup ho připravilo jedno zaváhání na 221 centimetrech.

Na večerní loučení se může chystat třináctinásobná mistryně světa Allyson Felixová, která by měla být v americké sestavě smíšené štafety na 4x400 metrů. Do rozběhu nenastoupila, ale i bez ní kvarteto USA postoupilo z prvního místa časem 3:11,75.

Kvalifikaci kladivářů vyhrál čtyřnásobný mistr světa Polák Pawel Fajdek, který hodil 80,09 metru a jako jediný překonal osmdesátimetrovou hranici. Ze třetího místa se kvalifikoval jeho krajan olympijský vítěz Wojciech Nowicki (79,22).

Martínková těsně za dvacítkou

Loňská dvojnásobná medailistka z mládežnických šampionátů Martínková byla ve 20 letech nejmladší chodkyní na startu. Začala rozvážně a pátý kilometr procházela na 31. místě, ale pak se postupně propracovávala dopředu až na začátek třetí desítky.

„Byl to hodně těžký závod. Od začátku se mi nešlo úplně nejlíp. Potřebovala jsem se do toho dostat, rozhýbat to, aby to šlo dobře. Jsem spokojená s tím, že jsem do toho dala aktuálně moje všechno. Byla jsem asi v polovině startovního pole, což budu brát jako dobrý odrazový můstek pro další velké závody. Spousta hvězd byla kolem mě nebo i za mnou,“ řekla Martínková České televizi.

Výkonem 1:34:45 v teplém a slunečném počasí, které v Eugene hodinu po poledni panovalo, zaostala o necelé čtyři minuty za svým osobním rekordem. „To jsem hodně překvapená. Ten osobní rekord jsem šla v Poděbradech, kde bylo asi pět stupňů,“ poznamenala.

Startovní pole se hned od začátku roztrhalo, když favorizované Číňanky udaly ostré tempo. Záhy se oddělily obhájkyně stříbra Čchie-Jang Š'-ťie a Garcíaová. Za nimi se před polovinou trati na třetí příčce osamostatnila Polka Katarzyna Zdzieblová. Rozhodující nástup peruánské chodkyně přišel na čtrnáctém kilometru. O tři kilometry později se před zpomalující Číňanku dostala i polská reprezentantka.

Garcíaová zlepšila vlastní národní rekord na 1:26:58 a v 28 letech získala první medaili na vrcholné akci. Na MS bylo dosud jejím maximem sedmé místo z roku 2017. Zhruba půl minuty po ní prošla cílem rovněž v národním rekordu Polka, která výrazně vylepšila desáté místo z loňské olympiády. Čchie-Jang Š'-ťie jako nejlepší Číňanka uhájila třetí příčku.

Z cenných kovů se mohly nejlepší závodnice radovat okamžitě, pořadatelé jim je pověsili na krk hned v cílovém prostoru.

