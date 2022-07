Kolaps zapomenut! Hrochová na MS zazářila: Na další závod se netěším

Je z toho už taková pěkná tradice. Na třetím světovém šampionátu po sobě se česká závodnice v maratonu dostala do top dvacítky. Před pěti lety doběhla Eva Vrabcová-Nývltová na Tower Bridge v Londýně čtrnáctá.

V roce 2019 se z nočního dusna promenády Al Corniche v Dauhá vynořila Marcela Joglová dvacátá. Tentokrát se v zeleni oregonského Eugene vypjala Tereza Hrochová k sedmnácté příčce.

„Trošku jsem si myslela na osobáček, ale zase jsem vůbec nepočítala, že bych mohla být v rámci umístění takhle vysoko, což se na takovéhle akci počítá víc. Já jsem spokojená,“ hodnotila Hrochová pro web atletického svazu.

Je to pro ni kardinálně odlišná situace než před rokem při olympijském závodě v Sapporu. Tam se dva týdny v slzách trápila bez trenéra Vladimíra Bartůňka, těsně před startem navíc zkolabovala a probudila se na lehátku záchranářů. Nakonec sice šla na start, ale bylo z toho jen trápení.

Tentokrát se od začátku držela ve skupince okolo třicátého místa, půlmaraton zvládla za 1:14:52 a v druhé půlce závodu se posouvala vpřed.

„Průběh závodu byl svým způsobem náročný, po čtrnáctém kilometru, po prvním kole, to tam holky začaly kopat. Říkala jsem si: To bude docela problém, bolely mě nohy. Říkala jsem si: Ještě nejsem ani v půlce a už se mi to nelíbí. Pak se to nějak rozběhlo,“ líčila Hrochová.

O titul mistryně světa v posledních kilometrech bojovaly Gotytom Gebreslaseová z Etiopie a Keňanka Judith Jeptum Korirová. Neobešlo se to bez kontroverze, protože Gebreslaseová odmítla střídat.

„Trochu mě štvalo, že se nechtěla podílet na tempu poté, co jsme zůstaly ve dvou,“ posteskla si Keňanka.

Etiopanka si dobře naplánovala útok, soupeřce utekla a vyhrála v novém rekordu šampionátu 2:18:11 hodiny. Korirová zůstala zpět o devět sekund. Pod hranicí dosavadního rekordu MS Britky Pauly Radcliffeová z Helsinek 2005 (2:20:57) běžely čtyři nejlepší závodnice.

„Keňanka mě žádala, abych ji předběhla, ale zůstala jsem trpělivá. Když jsme se blížily ke čtyřicátému kilometru, cítila jsem se silná a rozhodla se trhnout,“ uvedla Gebreslaseová.

Hrochovou už za měsíc čeká další maraton na evropském šampionátu v Mnichově.

„V půlce trati jsem si říkala, že mě na Mnichov nikdo nedostane. Asi mi nic jiného nezbyde, ale v tuhle chvíli se tam s těma nohama, které mám kožené, ne úplně těším…“ poznamenala Hrochová.