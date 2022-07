Třetí zlato z MS v řadě! V trojskoku slaví Rojasová, mezi výškaři Baršim

Rojasová po první sérii překvapivě nevedla, když ji Jamajčanka Shanieka Rickettsová skokem dlouhým 14,89 metru předstihla i v čele aktuálních světových tabulek. To ale netrvalo dlouho. Hned druhým skokem Rojasová bezmála o půl metru přeletěla patnáctimetrovou hranici a prakticky rozhodla o svém vítězství. Pak předvedla ještě dva patnáctimetrové skoky, ale už se nezlepšila.

Suverénně si ve výškařském sektoru počínal Baršim. Hvězdný Katařan předvedl šest úspěšných skoků, které ho vynesly až k letošnímu světovému maximu 237 centimetrů. Dál skákat nemusel, protože takhle vysoko se nikdo jiný nedostal.

Druhý olympijský vítěz z Tokia Ital Gianmarco Tamberi si počínal lépe než v utrápené kvalifikaci, ale 233 centimetrů mu stačilo jen na čtvrté místo. Lepším zápisem ho o medaili připravil Ukrajinec Andrij Procenko. Stříbro získal halový mistr světa U Sang-hjok z Koreje, který zdolal 235 centimetrů.

Velmi rychlé bylo finále závodu na 1500 metrů žen, v němž favoritky na nic nečekaly a záhy utekly zbytku startovního pole. Při náběhu do posledního kola byla v čele trojice Kipyegovová, Gudaf Tsegayová a Laura Muirová. Nejvíce sil ve finiši měla dvojnásobná olympijská vítězka Kipyegonová, která proběhla cílem za 3:52,96 a po druhém místě Dauhá 2019 znovu na MS vyhrála. Stříbro dnes získala Eiopanka Tsegayová (3:54,52), bronz vybojovala stříbrná olympijská medailistka Muirová (3:55,28).

Druhý světový titul má dvojnásobná olympijská vítězka v sedmiboji Thiamová. Rozhodla o něm v závěrečném běhu na 800 metrů, v němž si vylepšila osobní rekord na 2:13,00 a jasně předstihla průběžně vedoucí Nizozemku Anouk Vetterovou. Pořadí na prvních dvou místech tak bylo stejné jako na loňských olympijských hrách v Tokiu. Tentokrát získala Thiamová 6947 a Vetterová 6867 bodů.

Belgická favoritka Thiamová vedla většinu dvoudenní soutěže. Do čela se dostala po druhé disciplíně, kterou je její silná výška, a vedoucí pozici držela ještě po dálce. Hod oštěpem ale poměr sil změnil. Vítězka letošního prestižního víceboje v Götzisu Vetterová hodila 58,29 metru, čímž porazila svou belgickou rivalku o více než pět metrů. V přepočtu to znamenalo rozdíl 102 bodů a díky tomu měla Vetterová do závěrečného běhu zhruba 1,3 sekundy k dobru.

To jí ale nestačilo, na osmistovce prohrála s Thiamovou o více než sedm sekund. Sedmadvacetiletá Belgičanka tak navázala na titul z Londýna 2017. Před třemi lety v Dauhá byla na světovém šampionátu druhá za Britkou Katharinou Johnsonovou-Thompsonovou. Ta v Eugene obhajovala titul, ale po zdravotních i dalších problémech skončila až osmá se ziskem 6222 bodů.

Bronzovou medaili získala domácí Američanka Anna Hallová, která se v jednadvaceti letech radovala ze životního úspěchu. Po výhře v závěrečné osmistovce uzavřela sedmiboj na 6755 bodech.

V závodě na 3000 metrů pozici olympijského vítěze potvrdil Maročan Sufján El Bakkali, který pomalý závod rozhodl na posledním vodním příkopu. Na Lamechu Girmu z Etiopie stejně jako v Tokiu a na MS v Dauhá 2019 zbylo stříbro. Třetí skončil Keňan Conseslus Kipruto, pro něhož je to už pátá světová medaile z této disciplíny. Dvojnásobný šampion nechyběl na MS na stupních vítězů od Moskvy 2013.

Jirka vypadl v rozběhu

Český rekordman Jan Jirka vypadl na mistrovství světa v rozběhu dvoustovky. V tom svém obsadil poslední sedmé místo v čase 20,73 sekundy, kterým o desetinu zaostal za svým letošním maximem. Celkově se na atletickém šampionátu v Eugene zařadil na 35. místo.

Někdejší bronzový medailista z ME do 23 let byl v nejrychlejším sedmém rozběhu, který výkonem 19,98 vyhrál americký obhájce titulu Noah Lyles. Český reprezentant na nejlepší nestačil a ani se nepřiblížil svým nejlepším běhům. „Chtěl jsem tady na akci předvést podstatně rychlejší čas, cítil jsem se super. Je to pro mě takový neutrální čas. Není to průšvih, není to žádná radost,“ řekl osmadvacetiletý atlet České televizi. Jeho český rekord z loňského roku má hodnotu 20,45 sekundy. „Je náročné běžet s těmito soupeři, kteří vyklušou za dvacet,“ doplnil.

Infarktovou kvalifikaci prožila favorizovaná diskařka Valarie Allmanová. Vedoucí žena světových tabulek se na domácí půdě po dvou neplatných pokusech zachraňovala třetím hodem. V něm poslala disk více než čtyři metry za kvalifikační limit, výkonem 68,36 metru vyhrála skupinu A a bude ve finále.