Historické finále čtvrtkařů, české štafetě pomohl do finále i karambol

Tohle je historické finále. Mužská štafeta na 4x400 metrů je v elitním běhu světového šampionátu poprvé od premiérového MS v roce 1983. Tehdy skončili Miroslav Zahořák, Petr Břečka, Dušan Malovec a Ján Tomko na čtvrtém místě. Jejich nástupci postoupili z rozběhu celkově pátí, v rozběhu finišman Patrik Šorm pohlídal přímé druhé postupové místo za Belgií.

„Kluci mi to rozběhli skvěle, měl jsem jednoduchou práci držet druhé místo, to se mi povedlo. Jsme ve finále, je to super,“ radoval se Šorm pro Českou televizi. „Chtěli jsme běžet pod 3:02, doufám, že to zvládneme zítra. Jede se odznova, může se stát cokoli.“

Český tým na setinu vyrovnal loňský výkon reprezentační štafety z 1. ligy týmového mistrovství Evropy v Kluži, kde s Maslákem a Šormem běželi Jan Tesař s Vítem Müllerem.

Tentokrát štafetu rozeběhl čerstvý mistr republiky Matěj Krsek.

„Plán vyšel tak z devadesáti procent, v cíli jsem neměl až tolik sil, ale s výsledkem jsem spokojený,“ líčil Krsek, který za 46,80 předával na šestém místě.

Na druhém úseku vystřihnul Pavel Maslák bleskovou letmou čtvrtku za 44,73 sekundy a posunul se na postupové třetí místo. I díky karambolu jasně vedoucí Botswany, které při předávce mezi Isaacem Makwalou a Zibanem Ngozim upadl kolík.

„Naštěstí jsem byl od toho daleko, vyhnuli jsme se tomu v klidu,“ líčil Maslák.

Michal Desenský na třetím úseku dokonce předběhl Francouze Simona Boypu a zařadil se na druhé místo za Belgii.

„Držel jsem se za nimi, protože první dvoustovku fouká proti. Pak jsem šel přes ně, protože bych musel brzdit, tak jsem šel přes Francouze a snažil se držet Belgičana,“ popsal Desenský.

Šorm pak druhé místo už udržel. Česká čtveřice byla lehce rozpačitá z dosaženého času, náladu jim ale spravil historický postup do finále.

„Chtěli jsme běžet o dost rychleji, ale moc jsme nepočítali, že postoupíme,“ usmíval se Maslák.

Finále je na programu v noci na pondělí.