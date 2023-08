Padlá Holanďanka Bolová posunula Česko k medaili: Nejsem stroj!

Scházelo jí už jen pár kroků a mohlo být všechno jinak. Femke Bolová mohla být se smíšenou štafetou mistryní světa, zřejmě i novou světovou rekordmankou. Nizozemka však v posledních metrech před cílem zakolísala, možná cítila tlak útočící Američanky Alexis Holmesové, a šla rovnou k zemi. Byl to nekoordinovaný pád, Bolové z ruky vypadl štafetový kolík a zdálo se, že si dala hlavou ránu o zem. Pak se sice zvedla a doběhla do cíle, bez kolíku to ale bylo Nizozemcům k ničemu.

„Nevím, co přesně se pokazilo. Už mi prostě neběžely nohy. Tohle se mi stává často a většinou se z toho dokážu dostat, bohužel to dnes tak nebylo,“ líčila Bolová pro nizozemský server NOS. „Myslím, že lidi si občas myslí, že jsem stroj. Ale teď jsem dokázala, že to tak není. Nevím, proč mi nohy neběžely. Tohle bych měla zvládnout, nerozumím tomu, proč to nešlo.“

Když Bolová doběhla do cíle, hned se rukama chytla za obličej. Nepříjemná nehoda má pro ni několik rozměrů. Je jednou z hlavních hvězd světové atletiky, i když v její hlavní disciplíně na 400 metrů překážek září Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová. Má olympijský bronz, stříbro z loňského MS v Eguene. Vloni na ME v Mnichově získala double na hladké čtvrtce i na překážkách. Ale globální titul jí ještě pořád schází. Kromě toho se hned na startu pořádně potloukla.

„Teď necítím nic, ale to se probere, až opadne adrenalin,“ líčila Bolová těsně po závodě.

Pád Bolové obral o medaili tři její týmové kolegy. Všichni jí vyjádřili podporu.

„Není konec, dokud kolík neprotne cílovou čáru. Na moment je to jako by pro vás skončil svět. Ale nepřemýšlíte o medaili, ale hlavně o tom, jak je na tom Femke,“ řekl Isaya Klein Ikkink, který Bolové štafetu předával.

„Femke tohle určitě nezlomí. Jednou se určitě stane mistryní světa,“ uvedla Lieke Klaverová, která běžela na druhém úseku.

Bizarnost celé scény ještě umocňoval fakt, že nizozemský tým potkala během prvního finálového večera mistrovství světa podobná nehoda jen pár minut předtím. Sifan Hassanová dobíhala do cíle závodu na 10 000 metrů na prvním místě, v boji s Etiopankou Gudef Tsegayovou ale neudržela rovnováhu a šla k zemi téměř stejným způsobem jako pak Bolová. Do cíle pak došla jako jedenáctá.

„Pořád si držím úsměv, ale je to opravdu těžké. Jsem moc zklamaná,“ řekla v cíli Hassanová. „Je to sport, takové věci se stávají. Měla jsem prostě špatnou chvilku. Měla jsem pocit, že mě Etiopanka postrčila, snad nejsem blázen. Musím se podívat na záznam, co přesně se stalo.“

Hassanová se do cíle dostala s krvavým šrámem na noze. Přitom jí na mistrovství světa ještě čekají další závody na 1500 a 5000 metrů.

„Nemyslím, že jsem zraněná. Ruka je v pohodě, ale na koleno se budou muset podívat. Snad to bude v pořádku,“ doufala Hassanová.

Dramatický závod na 10 000 metrů skončil trojnásobným triumfem etiopských běžkyň. Vyhrála Gudef Tsegayová, loňská mistryně světa na pětku, v čase 31:27,18 minuty. Druhá skončila světová rekordmanka Letesenbet Gideyová, třetí Ejgayehu Tayeová.

Těsně před cílem se první dvě běžkyně k sobě dostaly do těsného kontaktu, přičemž se Hassanová lehce natlačila soupeřce do cesty.

„Čekala jsem, že Hassanová zrychlí, byla jsem na to připravená. Když mi nedaleko před cílem zkusila překřížit dráhu, nevěnovala jsem tomu pozornost. Stává se to často, když bojujeme o pozice,“ uvedla Tsegayová.