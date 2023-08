MS v atletice ONLINE: české oštěpařky do finále nepronikly, slaví Juška

Česká oštěpařka Nikola Ogrodníková nepostoupila do finále mistrovství světa 2023 • Reuters

Mistrovství světa v atletice pokračuje pátým dnem. Radek Juška postoupil na do čtvrtečního finále soutěže dálkařů výkonem 810 centimetrů, který ho v kvalifikaci zařadil na deváté místo. Ondřej Macík je v semifinále v běhu na 200 metrů, poté co ve svém rozběhu obsadil třetí místo v čase 20,40 sekundy. Nikdo z trojice českých oštěpařek si dveře do finále neotevřel, žádná nepřehodila 56 metrů a skončily až za první dvacítkou. Sledujte dopolední blok (od 10:05) a následně večerní (od 19:00) v ONLINE přenosu na iSport.cz.