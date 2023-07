Sprinterská senzace? Pomáhá kouč Adamczykové, porážet Masláka je čest

Impossible. Nemožné. Na pravém stehně má Ondřej Macík tohle slovo vytetované. Jenomže první dvě písmenka jsou tam přeškrtnutá. Z nemožného je tak možné. Na levém stehně se pak vyjímá provokativní – Why not? Proč ne?

„Nechal jsem si to udělat po halové sezoně a řekl jsem si, že to bude takové moje motto,“ usmívá se Macík.

V zimě získal svůj první mistrovský titul na halové dvoustovce. V neděli v Táboře získal další na venkovním republikovém šampionátu a navíc překvapil národním rekordem 20,39 sekundy, jímž o 6 setin překonal výkon Jana Jirky z roku 2021.

„Český rekord? Neměl jsem ho v hlavě ani ve snu. Říkal jsem si, že někdy, ale ne že to dám tuhle sezonu a na tomhle závodě. Podmínky nebyly úplně úžasné, ale prostě to jelo,“ pochvaloval si Macík. „Šel jsem sem s tím, že chci běžet 20,60, což je takový entry standard atletického svazu, abych se mohl kvalifikovat na mistrovství Evropy, když budu v rankingu. Dopadlo to ještě líp, než jsem čekal.“

Macík vyhrál souboj sprinterů nastupující generace. Vyhrál před Eduardem Kubelíkem, který si zlepšil osobní rekord na 20,51, třetí skončil Tomáš Němejc (20,82).

„Myslím si, že mi hodně pomohlo, že jsem vybíhal ze zatáčky na prvním místě. A Eda mě zespoda seběhl. Mám silné ty konce, takže si myslím, že mi hodně pomohlo, že jsem tam viděl Edu na začátku té rovinky,“ hodnotil Macík.

Český blesk a bývalý národní rekordman na dvoustovce Pavel Maslák doběhl čtvrtý. Byl to ale právě on, kvůli kterému Macík začal s atletikou. Zaujal ho jeho zlatý běh na halovém mistrovství Evropy v Praze před osmi lety.

„Viděl jsem Pavla Masláka v hale na mistrovství Evropy v Praze a tam to všechno začalo. Je to neuvěřitelná čest s ním závodit. Je to skoro to nejlepší, nebo určitě to nejlepší, co český sprint měl. Pro mě je neuvěřitelná čest s ním závodit, trénovat v jednom klubu a vlastně porazit jeho národní rekord mužů do 22 let,“ připomněl Macík.

Talentovaný sprinter začal v armádní Dukle trénovat pod Martinem Chybou, pak se přesunul k Michalu Novákovi. Ten už léta pomáhá s atletickou přípravou snowboardkrosařce Evě Adamczykové.

„Evky příprava je trošku odlišná od té naší. Párkrát se potkáme v posilovně, ale jinak je to takové, že se mineme na Dukle,“ vysvětluje Macík spolupráci ve skupině kouče Nováka. „Je to všestrannější trenér, je to úžasný člověk. Myslím, že jsem si nemohl najít lepšího člověka na trénování. Je vidět že to funguje.“