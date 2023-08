Nezlomný rekord Flo-Jo? Jacksonová si na MS málem sáhla: Blížím se

Před závodem si Shericka Jacksonová napsala na své startovní číslo číslice 21,2. V sekundách by takový výkon znamenal světový rekord.

„Pak jsem si tam pro dnešní večer napsala 21,40 a k tomu jsem se přiblížila. Blížím se i světovému rekordu. Tentokrát jsem na něj nemyslela. Budu pokračovat v práci, doufám, že se udržím na téhle úrovni a uvidíme, jestli se podaří světový rekord překonat,“ řekla Jacksonová.

Je úžasné, že o tom jenom uvažuje. Florence Griffithová-Joynerová byla unikátní závodnice a zároveň nad její kariérou visí stín podezření z dopingu. Americký sprinter Darrel Robinson ji už koncem osmdesátých let obvinil z užívání růstového hormonu. A po předčasné smrti Griffithové-Joynerové na infarkt se spekulovalo, že k ní přispěl právě doping.

Světový rekord na 200 metrů 21,34 sekundy z olympijského finále v Soulu každopádně dál svítí z čela historických tabulek a trvalo víc než tři desetiletí, než se k němu sprinterky dalších generací výrazně přiblížily. Ještě před třemi lety jí byl nejblíž výkon 21,62 Marion Jonesové, která byla později z dopingu opravdu usvědčena, z roku 1998.

Pak začal hon na Flo-Jo. Američanka Gabby Thomasová se dostala na čas 21,60. Jamajčanka Eleaine Thopsonová-Herahová vyhrála olympiádu v Tokiu výkonem 21,53. A pak už nastoupila éra Shericky Jacksonové, někdejší elitní čtvrtkařky, která začala pracovat na rychlosti a teď září na dvoustovce. A v loňském finále mistrovství světa v Eugene už šokovala časem 21,45, jímž za světovým rekordem zůstala o pouhých 11 setin. V pátek večer v Budapešti ještě další čtyři setiny ubrala.

„Běžela jsem dobrý závod. Na čas 21,41 si nemůžu stěžovat,“ usmívala se šampionka, která v Budapešti získala i stříbro na stovce. „Je skvělé, že i když jsem dřív běhala čtvrtku, můžu být velmi dobrá na stovce i dvoustovce. Cítím to tak, že jsem živým důkazem, že můžete dokázat cokoli, pokud to opravdu chcete a nevzdáváte se.“

Sedm setin na dvousetmetrové trati znamená v přepočtu asi 65 centimetrů. Taková vzdálenost schází Jacksonové k rekordu.

Světový rekord má v merku taky Američan Noah Lyles, který v Budapešti doručil sprinterský double, po stovce vyhrál i závod na 200 metrů a na dvojnásobné trati tak zopakoval titul z loňského MS v Eugene. Tehdy zůstal časem 19,31 jedenáct setin za rekordem Usaina Bolta. Tentokrát vyhrál v čase 19,52. Místo času ale řešil hlavně svůj zlatý double, dokázal ho jako první od Boltova dvojitého trimfu v Pekingu 2015. S Jamajčanem se Lyles během jara potkal a dočkal se od něj povzbudivých slov.

„Usain Bolt to dokázal a když mi řekl, že vidí, co dělám, a respektuje to, bylo to pro mě úžasné. Je skvělý pocit, že jsem dokázal něco, co nemnoho lidí přede mnou,“ uvedl Lyles.

Stal se teprve pátým sprinterem historie, který na mistrovství světa získal tituly na stovce i dvoustovce. Před ním to dokázali Maurice Greene (1999), Justin Gatlin (2005), Tyson Gay (2007) a třikrát Usain Bolt (2009, 2013 a 2015).

„Chtěl jsem ukázat, že chci být jiný než ostatní. A vyhrát dvě zlata byla jedna z věcí na mém seznamu. To jsem ukázal,“ řekl Lyles.