Sprinterský hattrick pro krále Noaha. Hrdinná maminka překonala Bolta

„Tohle je moje třetí zlato. Je to senzační, úžasné. Nemohlo to dopadnout líp,“ usmíval se Noah Lyles v cíli sobotní štafety na 4x100 metrů na mistrovství světa, kterou dovedl do cíle ve vítězném čase 37,38 sekundy. „Miluju tým USA, protože v něm každý přemýšlí stylem: Jdeme to vyhrát. Jsme schopni tenhle přístup přetvořit do týmového úsilí a pak jsme nezastavitelní.“

Nejvíc to platí o Lylesovi, který na světovém šampionátu vytěžil tři zlata ze tří závodů. Před týdnem vyhrál stovku ve vyrovnaném nejlepším čase roku 9,83 sekundy, v pátek vyhrál dvoustovku za 19,52 a v sobotu v klidu doběhl pro třetí zlato jako finišman štafety.

Tři zlaté medaile na jednom šampionátu získal naposledy Usain Bolt v roce 2015 v Pekingu. Bolt to dokázal už v letech 2009 a 2013, před ním to zvládli i Američané Maurice Greene (1999) a Tyson Gay (2007). Členy letošní vítězné štafety byli i Christian Coleman, Fred Kerley a Brandon Carnes.

„Individuální závody jsou byznys, ale tým je zábava. Všichni víme, že jsme rychlí. Nemusíte se zabývat tím, jestli vyhrajete. Je to jenom o tom držet kolík a věřit jeden druhému. Jsem teď šťastný, těším se ze života,“ řekl Lyles.

I ženskou štafetu na 4x100 metrů ovládly Američanky. Kolík donesla do cíle Sha´Carri Richardsonová v novém rekordu šampionátu 41,03 sekundy. Předchozí úseky běžely Tamari Davisová, Twanisha Terryová a Gabby Thomasová.

„Sny se mi vyplnily,“ prohlásila Richardsonová.

Šampionát v Budapešti je pro ni velkým návratem po dvou těžkých sezonách. V roce 2021 přišla o olympiádu v Tokiu kvůli pozitivnímu testu na marihuanu. Vloni se na MS do Eugene nekvalifikovala. Tentokrát se vrací se třemi medailemi, na stovce a ve štafetě je mistryní světa a má i bronz z dvoustovky.

Další hrdinkou ženských štafet byla jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Prycová, která si na druhém úseku natáhla sval, přesto maminka šestiletého syna Zyona závod dokončila a pomohla svému týmu ke stříbrným medailím. Sama získala už svou patnáctou medaili z mistrovství světa, čímž překonala Usaina Bolta.