MS v atletice ONLINE: Hrubá ve finále! Tři skoky zvládla na první pokus. Vadlejch neuspěl
Oslava zisku dalšího cenného kovu se nekoná. Český oštěpař Jakub Vadlejch ve finále atletického mistrovství světa v Tokiu skončil už po třech sériích na 11. místě a bronz z předchozího šampionátu tak neobhájí. O medaili si ovšem zaskáče výškařka Michaela Hrubá, která se kvalifikovala do finále díky čistým skokům až do 192 centimetrů. Sledujte ONLINE na iSportu průběh celého čtvrtečního programu na MS v atletice.