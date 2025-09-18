Předplatné

MS v atletice ONLINE: Hrubá ve finále! Tři skoky zvládla na první pokus. Vadlejch neuspěl

Česká skokanka Michaela Hrubá postoupila do finále mistrovství světa
Jakub Vadlejch v kvalifikaci v hodu oštěpem na mistrovství světa v atletice v Tokiu
2
iSport.cz, ČTK
MS v atletice
Oslava zisku dalšího cenného kovu se nekoná. Český oštěpař Jakub Vadlejch ve finále atletického mistrovství světa v Tokiu skončil už po třech sériích na 11. místě a bronz z předchozího šampionátu tak neobhájí. O medaili si ovšem zaskáče výškařka Michaela Hrubá, která se kvalifikovala do finále díky čistým skokům až do 192 centimetrů. Sledujte ONLINE na iSportu průběh celého čtvrtečního programu na MS v atletice.

