Magazín COACH: hlas sportovců, budoucnost volejbalu i trenér Avalanche

Už v úterý vychází listopadové vydání magazínu Coach a rozhovor s předsedkyní komise sportovců Nikol Kučerovou. Hlavní téma se věnuje budoucnosti českého volejbalu, experti v anketě řeší duševní zdraví mladých sportovců. V Okénku z NHL odkrývá své metody Jared Bednar, kouč Colorado Avalanche. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v v úterní příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Nikol Kučerová / předsedkyně Komise sportovců ČOV

  • Téma: Budoucnost českého volejbalu / po fantastickém létě

  • Okénko z NHL: Jared Bednar / Colorado Avalanche

  • Anketa osobností: Co můžeme udělat pro duševní zdraví mladých sportovců?

  • Hlas sportovce: Veronika Poláková / stolní tenís

  • Reflexe: Zdraví jako nejvyšší investice

  • Hlas trenéra: Michal Novotný / šachy

  • Psychoprostor šampionů: Pozornost

