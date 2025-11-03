Magazín COACH: hlas sportovců, budoucnost volejbalu i trenér Avalanche
Už v úterý vychází listopadové vydání magazínu Coach a rozhovor s předsedkyní komise sportovců Nikol Kučerovou. Hlavní téma se věnuje budoucnosti českého volejbalu, experti v anketě řeší duševní zdraví mladých sportovců. V Okénku z NHL odkrývá své metody Jared Bednar, kouč Colorado Avalanche.
Co taky najdete v v úterní příloze deníku Sport:
Rozhovor: Nikol Kučerová / předsedkyně Komise sportovců ČOV
Téma: Budoucnost českého volejbalu / po fantastickém létě
Okénko z NHL: Jared Bednar / Colorado Avalanche
Anketa osobností: Co můžeme udělat pro duševní zdraví mladých sportovců?
Hlas sportovce: Veronika Poláková / stolní tenís
Reflexe: Zdraví jako nejvyšší investice
Hlas trenéra: Michal Novotný / šachy
Psychoprostor šampionů: Pozornost