Zlatá tretra bez diváků? Smutné, byli jsme překvapení, mrzelo Železného

„Byli jsme překvapení,“ nezastírá ředitel mítinku Jan Železný. „Atmosféra byla i tak výborná, atleti si ji pochvalovali, ale prázdná místa musíme zanalyzovat. Těch důvodů, proč nebylo plno, může být hodně. Od počasí, přes začátek mítinku... Sami nevíme přesně, musíme to probrat, získat zpětnou vazbu a popracovat na tom.“

Ukázalo se, že zaplnit mezeru po fenomenálním Usainu Boltovi, který se na Zlaté tretře představil celkem devětkrát a pokaždé předvedl jedinečné představení a show, bude pro organizátory nesmírně těžké. Žádné další jméno zatím v atletice prostě tolik netáhne. A přestože dokázali získat hvězdy, mistry světa, olympijské vítěze i kontroverzně rezonující jméno Justin Gatlin, zůstala v ochozech řada volných míst.

„Atmosféře to neublížilo, Baršim, Schippersová nebo Kuba Vadlejch publikum vyzdvihli,“ říká sportovní manažer Alfonz Juck. Podle něj sehrálo klíčovou roli počasí. „Lidi dnes pečlivě sledují vše okolo, věděli, že se má ochladit, možná i pršet a předpokládám, že je to odradilo. Životní styl se mění, lidi na to reagují. Bude pršet, bude zima, podívám se radši v pohodlí doma na televizní přenos.“

Prořídlé tribuny mají i pozitiva, řekl Železný

Železný nezastírá, že pohled na prořídlé tribuny během špičkového mítinku byl pro něj smutný. „Má to ale i svá pozitiva,“ říká okamžitě. „Když máte pocit, že vše jde dobře a nic se neděje, zůstanete stát na místě. I to je pro nás výzva. Snažíme se zkvalitnit startovní listinu, výkony byly i přes počasí opravdu skvělé, troufám si říct, že být větší teplo, byly by mimořádné. A byla by to jedna z nejlepších Treter v historii. Máme na co navazovat a budeme na tom dál pracovat.“

Měnit termín se organizátoři nechystají. 58. ročník Zlaté tretry by měl předběžně být 18. června 2019. „Disciplíny už jsme trochu probírali, rádi bychom udrželi hvězdy, co tady byly letos a doplnili je o nové,“ přemítá Juck. „Studenti v USA jdou nahoru, předvádí super výkony, mnozí odchází ze škol a podepisují profesionální smlouvy, takže o nich můžeme uvažovat. A dobrý vztah máme s Waydem van Niekerkem, tak trochu s ním počítáme.“