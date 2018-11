Semenyaová o sporu kvůli hormonům: Není fér, že po mě chtějí, abych se změnila

Dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa Caster Semenyaová o konci kariéry neuvažuje. Jihoafrická běžkyně, která na své hlavní trati 800 metrů neprohrála od září 2015, chce závodit ještě deset let. Znamenalo by to, že by končila pár let před čtyřicítkou a stihla by ještě dvě olympiády. Na jejích plánech nic nemění chystané pravidlo IAAF, podle kterého by musela podstoupit hormonální léčbu kvůli přirozeně zvýšené hladině testosteronu. Semenyaová ho napadla u sportovní arbitráže CAS.