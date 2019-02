Zraněný Holuša odpískal halu: Silvestrovský závod mě dodělal | iSport.cz

Co se stalo, že vás zranění nepustí do halové sezony?

„S kyčlemi mám problém celou svoji profesionální kariéru, není to poprvé. Bohužel je nemám správně rostlé, mám tam nějakou vadu od narození. Při zátěži dochází ke kontaktu v kyčelním kloubu a někdy se to rozdráždí tak, že vznikne zánět. Je to jako kdyby artróza. Teď tam je i nějaká malá únavová zlomenina, tak uvidíme.“

Halovou sezonu jste tedy muset zrušit?

„Ano, musel jsem ji odpískat kompletně celou. Dva měsíce budu mít volno a pak se pokusím dostat zpátky. Dá se to léčit klidem, dostávám i nějaké injekce u pana Koláře. Jsem v nejlepší péči, tak uvidíme, jak to bude. To k vrcholovému sportu patří.“

Zranil jste se na soustředění v Africe?

„Začalo to už před Vánoci na soustředění, zkoušel jsem to s bolestí. Dokonce jsem běžel závod na Silvestra, pak se to definitivně zkazilo. Na soustředění v Keni už jsem nemohl ani doběhnout tréninky, musel jsem si vzít volno.“

V silvestrovském závodu jste dopadl jak?

„To byl silniční závod na sedm kilometrů, byl jsem myslím devátý. Ve velké konkurenci, to bylo dobré. Měl jsem tam bolesti, ještě to šlo, ale tímto během jsem to asi totálně dodělal.“

Tušil jste, že to nebude dobré?

„Myslel jsem, že je tam zánět, to už znám. Ale netušil jsem, že tam bude zlomenina. Že to bude tak velké. Věřím, že se vrátím a v létě to zase půjde. Mistrovství světa je až na podzim, tak věřím, že si to vynahradím tam, když nebudu závodit v hale.“

Na Czech Indoor Gala jste dorazil v civilu, jaké to pro vás je?

„Bohužel, to taky patří k životu. Už jsem na nějakých akcích v civilu byl, to není nic nového. Radši bych byl v elesťákách a ve sportovním triku, samozřejmě. Bohužel se to nedá, tak jsem v civilu a snažím se aspoň podepsat, vyfotit. Musím to brát jako součást života.“