Zakáží Semenyaové závody s ženami? Navrátilová jí fandí, schytala i kritiku | iSport.cz

Nejde o nic méně, než o další tvář ženské atletiky.

„Bude to zásadní verdikt pro budoucnost celého ženského sportu. Pokud CAS rozhodne proti nám, obával bych se nejen o budoucnost jednotlivých disciplín v atletice,“ řekl předseda IAAF Sebastian Coe. „Jak vím z rozhovorů s předsedy dalších sportovních federací, i oni čekají se zatajeným dechem na rozhodnutí CAS.“

Jde tu o lidské drama Caster Semenyaové, která před deseti lety na MS v Berlíně šokovala svým maskulinním vzhledem, obrovským zlepšením a zlatou medailí v běhu na 800 metrů. Následně si prošla dlouhým procesem testů pohlaví. Ukázalo se, že je hyperandrogenní, její tělo produkuje nadbytek mužského hormonu testosteronu. Nakonec jí bylo povoleno závodit poté, co podstoupila hormonální terapii. V roce 2015 ale CAS pozastavila účinnost pravidla omezující hyperandrogenní atletky a o dalším vývoji rozhodne jednání, které v Lausanne začalo dnes.

Sportovní arbitráž CAS bude do konce týdne projednávat stížnost atletek s přirozeně zvýšenou hladinou mužských hormonů proti novému pravidlu IAAF, podle něhož by bez hormonální léčby nesměly závodit na tratích od 400 metrů po míli. Semenyaová se ke slyšení dostavila v tmavém obleku a černém roláku a fotografům ukázala véčko jako symbol vítězství.

Její případ už léta vyvolává rozporuplné reakce. Svědčí o tom například vyjádření legendární tenistky Martiny Navrátilové, která se koncem minulého roku zapojila do diskuse o problému soutěžení tzv. transgender žen mezi biologickými ženami.

„Nemůžete se prostě jen prohlásit ženou a být schopní závodit proti ženám. Musí tam být nějaké standardy, a když máte penis a závodíte jako žena, to těmto standardům neodpovídá,“ uvedla tehdy Navrátilová na Twitteru.

Za svá slova sklidila tvrdou kritiku organizace Trans Actual, která bojuje za práva transsexuálů. Na sociálních sítích se do ní pouštěla také Rachel McKinnonová, transsexuálka, která vloni vyhrála v kategorii od 35 do 44 let zlatou medaili na MS v dráhové cyklistice.

Navrátilová se v nedělním komentáři pro deník The Sunday Times přiznala, že si k problému zjistila další informace a ve svém názoru se ještě utvrdila.

„Abych svůj argument dovedla do samého základu: Muž se může rozhodnout být ženou, brát hormony, všechno vyhrát, možná si i vydělat malé jmění a potom vzít své rozhodnutí zpět a dělat děti, když po tom zatouží. Je to šílené a je to podvod,“ napsala Navrátilová.

Na konkrétní případ Semenyaové se ale slavná tenistka dívá jinak. Vadí jí, že IAAF požaduje medikaci jen pro disciplíny od čtvrtky do míle.

„Vynechat sprinty a delší tratě je pro mě jasným příkladem diskriminace, která míří na Semenyaovou,“ napsala Navrátilová. „A může být správné nutit sportovkyně brát léky? Co když jim jejich dlouhodobé účinky ublíží? Doufám, že (Semenyaová) vyhraje.“

Pokud Semenyaová uspěje, IAAF ji bude muset znovu pustit na start. To by znamenalo přímé ohrožení světového rekordu Jarmily Kratochvílové na 800 metrů. V minulé sezoně se Semenyaová k jejímu času 1:53,28 sekundy z roku 1983 přiblížila na 97 setin.