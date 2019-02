Maslákova halová jízda vinou nemoci končí: Škoda, forma šla nahoru | iSport.cz

Jak těžké to bylo rozhodování?

„Rozhodování bylo těžké. Všechno to začalo v Düsseldorfu (při finále World Indoor Tour tam Maslák před týdnem doběhl druhý – pozn. red.), kdy mě začalo bolet v krku. Pak jsem udělal pár tréninků v pátek a v sobotu. Po tréninku jsem měl horečku, od té doby jsem nedělal nic. Snažil jsem se vyléčit.“

Držel jste ještě naději?

„Ještě jsem si byl včera vyzkoušet na tréninku rovinky, jestli bych to zvládal, nebo ne. Odpoledne jsem měl zase zvýšenou teplotu. S trenérem jsme usoudili, že to asi nebude vhodné. Ještě jsem chtěl počkat, jestli se nezlepší přes noc. Konečné rozhodnutí padlo dneska ráno.“

Vaše zlatá série je u konce, je to rána?

„Určitě mě to mrzí, já jsem si docela věřil, měl jsem docela formu, těšil jsem se na mistrovství. Bohužel jsem měl smůlu a takhle to dopadlo.“

Ohrozí teď někdo v Glasgow favorita Warholma?

„Karsten je jasný favorit, myslím, že by ho nikdo neměl nikdo ohrozit.“

Vy byste si na Warholma, s nímž jste začátkem sezony v Norsku prohrál, věřil?

„On dlouho nezávodil, nevěděl jsem, jak na tom je. Říkal jsem si, že když bude mít supr formu, poběží supr zeit. Ale kdyby měl běžet podobně jak v Norsku, byl bych rovnocenný soupeř, rozhodovalo by se až po finále. Na čas 45,50 jsem měl. Měli jsme natrénováno dobře a forma šla nahoru.“

Pro letní sezonu jste měl zatím v plánu vynechat mistrovství světa v Kataru, které se koná až na přelomu září a října. Platí to stále?

„Zatím jsme se s trenérem vůbec nebavili. Zatím myslím, že to bude probíhat stejně, že Katar vynecháme. Já bych se nestihl připravit na halu, kde jsou moje hlavní šance, a byla by jiná příprava na olympiádu. Nechci před olympiádou zkoušet něco, co nemám vyzkoušené.“