Omezení pro Semenyaovou? Svěťák teď ohrožen nebude, míní Formanová | iSport.cz

Proč?

„Myslím, že je to správné rozhodnutí. Akorát mi trošku nepasuje, proč je to omezené jenom na tyhle disciplíny od čtvrtky výš. Já si myslím, že výhoda je i na stovce a dvoustovce. Trošku nevím proč, na jakém základě rozhodovali. Za tohle rozhodnutí jsem ale ráda za všechny holky, co s takovými soupeřkami závodí.“

Co bude se Semenyaovou dál?

„Teď se uvidí, jsem moc zvědavá, jaké výkony bude podávat. Já si myslím, že výkony půjdou dolů, o tom jsem přesvědčená, protože tam ta výhoda byla evidentní.“

Pokud by Semenyaová mohla běhat bez omezení, v ohrožení by zřejmě byl světový rekord Jarmily Kratochvílové na 800 metrů. Jakou budoucnost rekordu věštíte teď?

(úsměv) „Že se dočká zas nějakého dalšího výročí. Myslím si, že po tomhle verdiktu Jarmily svěťák v ohrožení nebude, dokud se neobjeví nějaký jiný talent. Trošku mě zaujalo, že Caster si na jihoafrickém šampionátu zkusila delší tratě. Běžela pětku hodně slušně, vyhrála, třeba půjde tímhle směrem, že bude zkoušet i delší tratě. Na osmistovce už suverénní výkony předvádět nebude.“

Co výsledek arbitráže znamená pro budoucnost ženské atletiky?

„Já jsem za to strašně ráda, v poslední době mě ani nebavilo se na osmistovku dívat, bylo to předem jasné, těch holek mi bylo líto. Měla jsem obavu, že to bude pokračovat, tyhle typy budou manažeři úmyslně hledat a vydělávat na nich peníze. Teď to tak snad nedopadne.“

Jak teď bude vypadat ženská osmistovka?

„Samozřejmě nebudou každý závod k vidění výkony 1:55, 1:54, útoky na svěťák, to tam teď nebude… Ale zase si myslím, že pro všechny holky je to motivace. Vidí, že jsou rovné podmínky a budou mít motivaci získat někde medaili, vyhrát, to se otevírá. Muselo pro ně být demotivující, když viděli, že jsou první místa daná. Otevírá se jim možnost se vrátit na stupně. I to té půlce může pomoci.“

Jenže ve statistikách Semenyaové dosavadní časy stále zůstanou…

„Jsou to tabulky, svěťák nepřekonala. Ti, co to zajímá, vědí, že výkony běhala v éře, kdy měla tuhle evidentní výhodu. Mě nejvíc zajímá porovnání výkonů v letošní sezoně po té medikaci.“