Muž, který přivedl NHL do Prahy. Fotbal v Kataru? Nesmysl, říká Petera | iSport.cz

Projděte si poslední velké akce i ty, které se budou konat. Nepotřebujete žádnou hloubkovou analýzu, aby vám došlo: Co se to děje? Proč se významné festivaly sportu konají tam, kde to nikoho nezajímá?

Proč se fotbalové EURO bude hrát po celé Evropě, takže se fotbalisté ulítají a fanoušci finančně vyždímají? Proč je zimní olympiáda v Pekingu, kde nepadá sníh? Proč vyklízí pole Evropa?

Odpovědi hledá muž, který se ve sportovním marketingu pohybuje dlouhé roky, do Česka v minulosti přivedl basketbalový turnaj euroligového Final Four, úspěšný projekt NHL, pokoušel se pro Prahu získat i olympiádu. Jako někdejší kouč tenisty Petra Kordy a kapitán fedcupového týmu objel svět. „Ani tolik turnajů v Číně se mi nelíbí,“ tvrdí Tomáš Petera.

Nemáte pocit, že se sportovní svět trochu zbláznil?

„Když se bavíme o sportovních akcích, je potřeba mezi nimi dělat rozdíly. Nelze to z mého pohledu úplně všechno paušalizovat.“

Jak to myslíte?

„Souhlasím s tím, že v dnešní době mají peníze mnohdy rozhodující vliv, kde se nejrůznější akce konají. NHL v Praze nebo ve Švédsku, Finsku je ideální situace. Na tom profitují všichni. Diváci, organizátoři, sport jako takový. Ale je pravda, že ne u všech sportů to tak funguje.“

NHL je v tom spíš výjimka?

„Je v tomto ohledu velice striktní. Jdou jednoznačně cestou, že sport je na prvním místě. Pro ně by bylo z finančního hlediska mnohonásobně zajímavější mít ostrý zápas v Číně než v Česku. Stejně tak měli nabídku z Kataru. Ale okamžitě ji odmítli. Vůbec se tím nezabývali, smetli ji ze stolu, aniž by se podívali na peníze. Protože sport je pro ně priorita. I když jsme se v Česku snažili a dělali jsme, co jsme mohli, tak co se týče marketingu a obchodu, příjmy, které se vygenerují, jsou pro ně naprosto zanedbatelné oproti tomu, co mohli mít jinde. Ale pro ně je daleko zajímavější, že mají narvanou halu s výbornou atmosférou, diváci vědí, co se děje, na co koukají. Dokážou to ocenit. Pro město, ale i celkově pro zemi to má význam. Takže NHL je luxusní příklad toho, že se drží samotného sportu. Stejně jako to dělá basketbalová NBA nebo fotbalová NFL v zámoří. Neodehrají klasický soutěžní zápas tam, kde o tom lidi nic neví. I kdyby za to měli cokoliv… Fanoušek a samotný sport je u nich na prvním místě.“