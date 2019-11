Mistryně světa Kašpárková o změnách v atletice: Je to vymýšlení blbostí! | iSport.cz

Proč je to pro atletiku špatně?

„Proč zrovna tyto disciplíny? Je to určitá diskriminace. Z pohledu trojskoku… Ať mužský, nebo ženský jsou v posledních letech strašně atraktivní disciplíny. Dva až tři chlapi jsou schopní skákat k osmnácti metrům. Hrozí překonání světového rekordu. A co předvádí v ženském trojskoku Rojasová? Jestli bude zdravá a zesílí, tak je to jeden ze světových rekordů na spadnutí už v další sezoně.“

Diamantová liga paradoxně tvrdí, že trojskok diváky nezajímá…

„Pokud existuje jakákoli disciplína, kde by mohl padnout rekord, tak její atraktivnost rapidně stoupá nahoru. Rojasová skočila po letech druhý nejlepší historický výkon po světové rekordmance Kravecové. Pokud to dělají odborníci, kteří se vyznají… Občas mi přijde, že jsou to lidé, kteří viděli atletiku leda z rychlíku… Samozřejmě si budu hájit vlastní disciplínu. Myslím, že je zajímavější vidět sportovce letět dál než osm a půl metru. Mám dojem, že co se v poslední době v atletickém světě děje, všechno se dělá proti atletům.“

Co máte na mysli?

„Třeba nominační kritéria. Dřív fungovaly limity. Na mistrovství světa v Dauhá se ale závodníci zvali na poslední chvíli. Ti pak nemají šanci se připravit, je to postavené proti závodníkům. Atletika je krásná v tom, že tam člověk vidí souboje, může překvapit i někdo, kdo teď zůstal doma.“

Atletičtí funkcionáři v posledních letech vymýšlejí různé změny v systému soutěží, dokonce vymýšlejí úplně nové disciplíny, třeba v rámci tzv. dynamické nové atletiky (DNA), v níž se závodilo na Evropských hrách v Minsku. Co si o nich myslíte?

„Že to atletice škodí. Evropské hry byly paskvil. Jestli toto má zatraktivnit atletiku pro diváky… Xkrát jsem četla pravidla a snažila se v tom zorientovat. Na atletice je krásné, že každý vidí, kdo je první, a kdo je poslední.“

Jak tedy atletiku zatraktivnit?

„Toť otázka… Myslím, že atletika má svého diváka, který po nějakých změnách netouží. Dejme na supr mítinky jenom osm hvězd, ať hážou čtyři pokusy, ať je to pro diváka atraktivní. Ve sprintu jeden možný start funguje. Tímto směrem se dá pohnout. Ale vrcholy sezony, olympiády, svět, Evropa, by se měly dělat pro sportovce, pro které je zúčastnit se sen. Dřív byl systém limitů. Dneska na mistrovství světa někdo běží stovku za čtrnáct sekund. Vůči ostatním mi to přijde nefér.“

Co se s atletikou stane, pokud trend vyřazování disciplín bude pokračovat?

„Pokud chtějí zatraktivnit atletiku tím, že budou z programu velkých mítinků mizet disciplíny, naštve to pár atletů, kteří se budou snažit jim to dát sežrat. Určitě to nebude dobré pro atletické prostředí. Když nebude pohoda zevnitř, nebude navenek. Nebude reklama pro atletiku jako takovou. To je daleko větší hrozba než vymýšlení blbostí.“

Americký trojskokan Christian Taylor už v reakci na rozhodnutí Diamantové ligy založil asociaci profesionálních atletů. Může to skončit tak, že do ruky věc vezmou samotní atleti?

„Může se to stát, možná by to bylo i dobré, kdyby měli odvahu a sílu postavit se aparátu, který o nich rozhoduje. Jsou to věci, které se řeší od stolu. Oni seshora nesestoupí, a neptají se atletů, co si o tom myslí. Mělo by to být tak, že rozhodují atleti. Jestli mají výkony, jestli jsou showmani. Funkcionáři by si měli uvědomit, že oni jsou tu pro atlety.“