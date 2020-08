Bombarďák Warholm: běhá v tunelu, kdy překoná 28 let starý rekord?

Nor Karsten Warholm útočí na 28 let starý rekord • reuters

Už mohlo být hotovo. Karsten Warholm si ve Stockholmu udělal závod sám pro sebe, napálil to od prvních metrů a v cílové rovince se světový rekord Kevina Younga už otřásal. Pak ale Warholm pravou nohou zakolísal o poslední překážku, lehce ztratil balanc a v cíli mu k legendárnímu času Kevina Younga scházela necelá desetina.

„Tu poslední překážku jsem trefil, protože jsem do prvních devíti šel fakt natvrdo, takové věci se stávají,“ hodnotil Warholm smířeně. „Ale myslím, že jsem byl odměněn za to, že jsem do toho šel naplno. Čas je báječný a dostal jsem skvělou lekci, že se vyplatí vždycky běžet až do cílové čáry.“

Warholm je prostě neuvěřitelný. Před třemi lety poprvé šokoval svým průlomovým titulem na mistrovství světa v Londýně. Od té doby řádí. Vloni v Curychu se v evropském rekordu o osm setin dostal pod hranici 47 sekund. Pak vyhrál další MS v Dauhá. Po neděli je jediný v dějinách, kdo má ve výjimečném území pod kótou 47 hned dva výkony.

A fanoušky teď nechává unášet se spekulacemi, jak rychle mohl běžet, nebýt té nehody na poslední překážce. Historie má však smysl pro humor. I Young při svém světovém rekordu ve finále olympijských her v Barceloně zavadil o poslední překážku, navíc se zřejmě trochu zpomalil vítězným gestem v cíli.

„Každá kolize s překážkou znamená zpomalení, zbrzdění, od toho tam ty překážky jsou,“ směje se český rekordman Jiří Mužík. „Je neuvěřitelné, že má Warholm pořád rezervy. Až se mu to sejde, nevím, kolik může běžet, jestli to sundá na čtyřicet šest a půl… Je to takové sci-fi, ale u něho se nemůžeme divit ničemu. Je neuvěřitelnej, dobrej bombarďák…“

Warholm vletěl se svou show do disciplíny, která v novém tisíciletí rozhodně netrpěla nedostatkem hvězd. Dlouhá léta spolu zápolili Felix Sánchez, Bershawn Jackson, Kerron Clement či Angelo Taylor. K hranici 47 sekund jim ale dvě až tři desetiny scházely. Současná éra je ještě o úroveň výš. Warholma prohání Katařan Abderrahman Samba i Američan Rai Benjamin, všichni už elitní hranici pokořili. Ale Warholm je na vrcholu.

Navíc si jde svou originální cestou. Na radu svého dlouholetého kouče Leifa Olava Alnese, s kterým má vztah jako se starším bratrem, si vybírá krajní dráhy, v níž není úhel zatáčky tak prudký. Warholm tvrdí, že nejradši běhá v dráze číslo 7, ale ve Stockholmu si zvolil osmičku. Je to, jako by se postavil do tunelu a běžel si sám pro sebe. Soupeře na trati neviděl ani chvilku.

„Já jsem poslední dráhu neměl rád, chtěl jsem být v kontaktu s ostatními. Ale je vidět, že on k tomu soupeře ani nepotřebuje. Nakonec, van Nikerk běžel svěťák na hladké čtvrtce taky z osmé dráhy…,“ říká Mužík.

Warholm je rekordu blízko. Jen ve zbytku koronavirovou krizí poničené sezony najít správný závod. Možností je start na Diamantové lize v Římě 17. září. Warholm ale zatím plánuje účast o pár dní později na norském šampionátu. A co třeba ostravská Zlatá tretra v úterý 8. září?

„Taky to řeším, ale víc neřeknu. Rozhoduje se po každém závodě, moc možností ale nemá,“ říká atletický Alfonz Juck, manažer Zlaté tretry.

HISTORICKÉ TABULKY NA 400 METRŮ PŘEKÁŽEK Čas Běžec Datum Místo 46,78 Kevin Young (USA) 6. srpna 1992 Barcelona 46,87 Karsten Warholm (Nor.) 23. srpna 2020 Stockholm 46,92 Karsten Warholm (Nor.) 29. srpna 2019 Curych 46,98 Abderrahman Samba (Kat.) 30. června 2019 Paříž 46,98 Rai Benjamin (USA) 29. srpna 2019 Curych 47,02 Edwin Moses (USA) 31. srpna 1983 Koblenz 47,02 Rai Benjamin (USA) 8. června 2018 Eugene