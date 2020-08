Sportovní legendy bojují za svého šéfa: Tohle si Dukla nezaslouží!

Jaroslav Priščák měl zůstat šéfem ASC Dukla do Her v Tokiu, ty ale byly odloženy • ASC Dukla

Jaroslav Priščák (vpravo) měl zůstat šéfem ASC Dukla do Her v Tokiu, ty ale byly odloženy • ASC Dukla

Systematická akce sportovních legend na podporu ředitele armádního sportovního centra Dukla Jaroslava Priščáka má zabránit zmatkům na startu olympijské přípravy. Skupina olympijských a paralympijských šampionů bojuje o to, aby mohl Priščák ve funkci zůstat do olympiády v Tokiu. „Je to něco, co si Dukla nezaslouží,“ říká paralympijský šampion Jiří Ježek.

Priščák šéfoval Dukle devatenáct let, ale v únoru mu služební poměr automaticky vypršel kvůli dosažení důchodového věku. Ministr obrany Lubomír Metnar mu i díky přímluvě reprezentantů v čele s Barborou Špotákovou nebo legendární Danou Zátopkovou pak jako civilnímu zaměstnanci angažmá prodloužil do OH v Tokiu.

„Po zvážení všech aspektů jsem se rozhodl ponechat ředitele Armádního sportovního centra Dukla ve funkci do konce srpna 2020, a to jakožto občanského zaměstnance, neboť mám nepochybný zájem na tom, aby nebyla narušena úspěšná příprava sportovců na Olympijské hry v japonském Tokiu,“ uvedl Metnar v únorové odpovědi na žádost Špotákové a olympijského vítěze v moderním pětiboji Davida Svobody.

Protože byla olympiáda o rok odložena, sportovci tak Metnara požádali o další prodloužení Priščákova působení v Dukle, tentokrát ale už ministr na apel olympijských šampionů Davida Svobody, Jaroslava Kulhavého, Ondřeje Synka, Davida Kosteleckého a Jiřího Ježka reagoval vypsáním výběrového řízení na nového ředitele.

Sportovní osobnosti se ale dále snaží bojovat o to, aby mohl Priščák zůstat ve své funkci až do olympijských her.

„Nemáme zájem diktovat. Chtěli jsme jen vysvětlit, jak důležitý to je post, koho bychom si do čela představovali, že by mělo přejít k předání agendy,“ vysvětluje Ježek. „Není to o tom, že bychom tady chtěli ředitele uchovávat jako Lenina, nabalzamovat ho a uchovávat vedle tribuny. Ale aby někdo, kdo bude přebírat ten post, dostal všechny podklady, a aby ho dosavadní ředitel uvedl mezi sportovce.“

Zatím platí, že výběrové řízení bude ukončeno 23. srpna a od 1. října má úřad převzít nový ředitel. Bude to v období začínající olympijské přípravy na Hry v Tokiu, což by přineslo spoustu komplikací.

„Je to riziko, když to bude někdo zvenčí,“ tvrdí David Svoboda. „Dukla nefugnuje normálně, sportovci si nehrají na pracovní dobu, drží je sen o medailích na olympiádě. Ve chvíli, kdy se to překlopí do úřednické podoby, nebude to mít takovou úspěšnost, jakou to má.“

Rok po olympiádě by zřejmě o vedení resortu usiloval někdo z úspěšných reprezentantů nedávné minulosti. V současném výběrovém řízení se jeví jako favorit Petr Hanák, současný ředitel Centra tělovýchovy a sportu na Univerzitě obrany v Brně.