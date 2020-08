Zlatá tretra představila hvězdy: Crouser, Hejnová i tyčkaři. Co fanoušci?

Sedmadvacetiletý Crouser na Zlaté tretře závodil už předloni, kdy skončil čtvrtý za českým rekordmanem Tomášem Staňkem. Chystal se přijet i loni, ale z jeho startu sešlo. V uplynulé sezoně nakonec absolvoval jediný mítink.

V aktuální venkovní sezoně poznamenané koronavirem má za sebou tři závody ve Spojených státech amerických. Nejlépe si vedl 18. července v Mariettě, kde se přiblížil na 21 centimetrů světovému rekordu krajana Randyho Barnese. „Z jeho tréninků se šíří zprávy o pokusech za 23 metrů. Uvidíme, co předvede v soutěži,“ uvedli pořadatelé.

Hejnová vs. Bolová i hvězdní tyčkaři

Dvojnásobná mistryně světa Hejnová, které se v její hlavní disciplíně nevydařil nedělní mítink Diamantové ligy ve Stockholmu, se na zkrácené trati utká s nejlepší ženou této sezony Femke Bolovou z Nizozemska. Přijet by měla i úřadující překážkářská mistryně Evropy Léa Sprungerová ze Švýcarska.

Atraktivní má být soutěž tyčkařů s úřadujícím mistrem světa Samem Kendricksem z USA a olympijskými šampiony Renaudem Lavilleniem z Francie a Brazilcem Thiagem Brazem. Kendricks od loňska drží rekord mítinku výkonem 593 centimetrů. Favoritkou ženské soutěže bude Britka Holly Bradshawová, která vyhrála v neděli ve Stockholmu.

Útok na vlastní rekord mítinku 17,57 metru avizuje dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa v trojskoku Christian Taylor z USA. Ozdobou Zátopkova memoriálu na 5000 metrů bude dvacetiletý Etiopan Selemon Barega, úřadující vicemistr světa a juniorský světový rekordman.

Fanoušci a vstupenky

Zlatá tretra je od letoška součástí nově vytvořené zlaté Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší kategorie jednorázových atletických závodů po Diamantové lize. Byla naplánovaná na květen, ale kvůli koronaviru ji museli pořadatelé odložit na začátek září.

Aktuálně pořadatelé počítají, že by mohlo do hlediště dorazit 5000 fanoušků. Vzhledem k avizovanému uvolnění opatření pro venkovní stadiony, které by mělo nastat od září, ale prověřují i možnost zaplnění poloviny ochozů. To by v případě Městského stadionu ve Vítkovicích znamenalo 7500 diváků.

Vstupenky na Zlatou tretru 2020 si můžete koupit zde »