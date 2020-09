Ulitý start, pak zklamání: Rekordy se neběhají na objednávku, ví Warholm

Dvě atletické megahvězdy v životní formě pobavily diváky na ostravské Zlaté tretře, ale světové rekordy odolaly. Nor Karsten Warholm musel vybíhat znovu po pokaženém prvním startu a vyhrál závod na 400 metrů překážek v čase 47,62 sekundy. Americký koulař Ryan Crouser výkonem 22,43 překonal rekord mítinku.

Zase měl na tváři nevěřícný výraz. Karsten Warholm se ale tentokrát bláznivě neradoval jako na jeho průlomovém MS v Londýně, v Ostravě zíral na výsledkovou tabuli se zjevným zklamáním. Diváky držel v napětí tři čtvrtiny trati, ale na posledních dvou překážkách zakolísal a světový rekord Kevina Younga 46,87 sekundy zůstal nepokořen. Warholm ale stále běžel v Ostravě o víc než sekundu rychleji než letos druhý nejrychlejší muž v jeho disciplíně.

„Je to samozřejmě dobrý čas, ale abych byl upřímný, výkonem jsem byl překvapený. Podle toho, jak jsem byl unavený, bych čekal lepší,“ hodnotil Warholm. „Je to sport. Rekordy se neběhají na objednávku. Beru, co je.“

Warholm na startu čerpal energii z tribun, kde se v kvůli koronavirovým opatřením sešlo aspoň kolem 3000 fanoušků. Hlasitě se povzbuzoval s adrenalinem v krvi. Po prvním startu musel ale po pár krocích zastavit kvůli pokaženému startu. Rozhodčí nakonec všem borcům ukázali zelenou kartu a všichni tak mohli na start znovu.

„Tohle nechcete, ale znovu, ke sportu to patří,“ povzdechl si Warholm.

Po druhém výstřelu v osmé dráze napálil své tradiční drtivé tempo. O šanci na rekord ale přišel před devátou překážkou, zadrobil krok a ztratil rychlost.

„Nevyšel mi krok, musel jsem vyměnit nohy. Nevím, co se tam stalo, musím se na to pak podívat. Všechno, co vám pokazí rytmus, samozřejmě čas ovlivní,“ vysvětloval Warholm.

Blízko ke světovému rekordu má i americký koulař Ryan Crouser. Ten v Ostravě nezopakoval své parádní vystoupení z nedělního mítinku v Chorzówě, kde hodil 22,70 metru. Navzdory únavě po předchozím přeletu ze Spojených států ale ukázal skvělou show a výkonem 22,43 metru překonal loňský rekord mítinku Novozélanďana Toma Walshe.

„Mým cílem bylo dnes vrhnout daleko, což se mi, myslím, podařilo. Hlavně jsem chtěl házet dobře technicky a i to se povedlo,“ pochvaloval si Crouser. „Jsem rád, že jsem překonal rekord mítinku. Kvůli tomu jsem sem přišel, pamatuju se, jak ho tady Tom vytvořil.“

Crouser už letos předvedl výkon 22,91 metru, čím se přiblížil na pouhých 21 centimetrů světovému rekordmanovi Randy Barnesovi.

„Chtěl jsem překonat světový rekord i tady. Ale když budu konsistentní na těchto dlouhých vzdálenostech, tak to padne,“ věří si Crouser.