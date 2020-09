Tryskáč pro Warholma. Černošek zlákal hvězdu: Svěťák je reálný!

Nor Karsten Warholm útočí na 28 let starý rekord • reuters

Lepší show už na Zlatou tretru dorazit nemohla. Navzdory tomu, že je atletická sezona řádně zmrzačená omezeními kvůli koronaviru, Karsten Warholm si dál jede po své cestě stát se nejlepším běžcem na 400 metrů překážek dějin. Během srpna nejdřív v Monaku zaběhl skvělý čas 47,10 sekundy, o dva týdny později ve Stockholmu pak vypálil čas 46,87 sekundy, jímž jen těsně zaostal za světovým rekordem. V Ostravě na něj může útočit znovu.

Jak těžké bylo Warholma získat?

„Já se přiznám, že jsem od začátku, kdy jsme se začali bavit o konkrétním termínu mítinku, tohoto famozního Nora chtěl. Připadá mi neskutečně sympatický, dosahuje neuvěřitelné výkonnosti. Udělali jsme všechno proto, aby mohl být přítomen.“

Co všechno to obnášelo?

„Vzhledem k tomu, že se Česko v Norsku dostalo do barevné skupiny lehce nebezpečných zemí s koronavirem, překonání těchto problémů bylo složitější, chtělo to nasadit něco specifického. Takže jsme nabídli privátní tryskáč. Sehnali jsme sponzora, který nám byl schopen za velmi výhodných podmínek letadlo půjčit.“

Ještě v něčem byl zádrhel?

„Bylo to už hotové, domluvili jsme se na financích, a že z Ostravy poletí do Berlína. Dohodli jsme se na tom, že by Berlín na dopravě participoval. Ale nehrála nám do karet předpověď počasí. Za týden tady hrozí zima, řekl jsem manažeru mítinku Alimu Juckovi, ať mu vypíše speciální prémie za to, že přiletí. Já jsem ho hrozně chtěl, Aliho jsem tlačil k tomu, aby to zvládl. Privátní tryskáč v současné zdravotní situaci rozhodl.“

Věříte, že může Warholm na Zlaté tretře překonat světový rekord?

„Já jsem ho viděl běžet v Monaku, viděl jsem ho v televizi, když běžel ve Stockholmu. Vzhledem k tomu, že se tvrdí, že je ostravská dráha výjimečně dobrá, kdyby bylo dobré počasí a dobrý vítr, tak by svěťák byl reálný. Mám ho jako hvězdu mítinku i sympaťáka, on symbolizuje, co od odchodu Usaina Bolta atletika potřebuje.“

Jak těžké bylo mítink uspořádat za současné situace?

„My jsme vycházeli z toho, že Zlatá tretra je takové rodinné stříbro českého sportu, města Ostravy i mé firmy. I v té složité situaci jsme udělali všechno, aby mítink z května přeložili do termínu, kdy se bude moct uskutečnit. Termín se nám podařilo najít. Věnovali jsme tomu nesmírné úsilí, ale teprve, když jsem byl na první Diamantové lize v Monaku, jsem začal věřit, že to zvládneme.“

Jaká omezení čekají na stadionu ve Vítkovicích diváky?

„Budou vytvořeny speciální koridory, kterými budou lidi přicházet i odcházet. Nebudou tam některé atrakce, stánky s občerstvením. Ale podmínky budu velice slušné. Co se týče návštěvnosti, zatím se pohybujeme kolem 6000 lidí, což je v českém i světovém sportu dnes mimořádná účast. Dokonce se hovoří o tom, že bychom si mohli sáhnout na padesát procent kapacity, pokud bychom splnili sektorová omezení.“

Jak jste zvládli mítink v současných podmínkách zabezpečit finančně?

„Finančních dopadů jsme se spíš báli. Už začátkem roku jsme měli potvrzené finance z Moravskoslezského kraje a města Ostravy, v únoru peníze přišly a měli jsme i potvrzený grant z MŠMT. Než začal koronavirus, věděli jsme, že máme velkou podporu. O to víc jsme stáli o to, aby se mítink konal. Máme tam od města i státu limity, že musíme mít atlety z šesti zemí. To bohatě splníme.“

Co říkáte na letošní hvězdy mítinku?

„Vždycky se snažíme o účast české špičky. V ženském oštěpu máme skvělé obsazení, Barboru Špotákovou, Nikolu Ogrodníkovou, olympijskou vítězkou Saru Kolakovou. Dafne Schippersová poběží 150 metrů, máme tady světovou rekordmanku Sifan Hassanovou, olympijskou vítězku na 1500 metrů Faith Kipyegonovou. V tyči bohužel není Duplantis, ale máme tři ostatní nejlepší, Kendrickse, Lavillenieho a Braze. A koulař Crouser nám slibuje výkon za 23 metrů…“

Co pro vás znamená, že i v letošním roce bude tradice Zlaté tretry pokračovat?

„Devětapadesátý ročník nám dá vstupní výpověď pro příští rok. Šedesátý ročník bychom chtěli uchopit velkolepěji. Je otázka, jaká atmosféra ve světovém sportu bude. Žijeme v tom, že pokud bude standardní rok, bude Tretra příští rok velkolepá. Chceme vytvořit takové finanční zajištění, aby tady mohly být největší hvězdy. Chceme sáhnout i na toho nejslavnějšího, který by to s námi přijel oslavit…“