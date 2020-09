Bude výročí svěťáku! těší se Špotáková do Kladna, chce zůstat zdravá

Na Sletišti se bude znovu házet za účasti českých hvězd včetně Barbory Špotákové. Světová rekordmanka, která na kladenském stadionu ovládla úvodní mítink domácí sezony výkonem 63,69 metru, se těší na návrat při druhém ročníku podniku Kladno hází. „Prvního června tady byla perfektní generálka na sezonu, skvěle jsem si zazávodila. Byl to dobrý začátek sezony, a tak věřím, že tu bude i dobrá tečka,“ řekla trojnásobná olympijská medailistka. „Navíc to bude tři dny po výročí svěťáku,“ připomněla, že datum 16. září se téměř shoduje s dnem, kdy ve Stuttgartu hodila 72,28 metru, výkon, který dvanáct let žádná oštěpařka nepřekonala.

Barbora Špotáková však v 39 letech řeší i zdravotní patálie. „Doufám, že i po úterní Zlaté tretře zůstanu zdravá, ale musím o sebe pečovat,“ poznamenala.

Na srpnovém mistrovství republiky v Plzni ji zle potrápila achilovka, prohrála tam s Nikolou Ogrodníkovou. „Píchlo mi v noze, a bylo to. Proto nechci ani Kladnu nic slibovat. Může se taky stát, že se tady budu jen koukat,“ pokrčila rameny.

Mnohem raději by však závodila. Přijedou polská oštěpařka Maria Andrejczyková nebo Madara Palameiková z Lotyšska. „S tou se znám dobře, hodně často jsme se přetahovaly. A Andrejczyková? Je velmi dobrá, háže stabilně. Mám dvě kvalitní soupeřky, to mi bohatě stačí. Doufám, že to vyjde,“ vrátila se ke svým zdravotním problémům. „Těším se. Podzimní závodění jsem mívala vždycky ráda, doufám, že i letos to tak bude.“

Špotáková věří, že na Sletiště přijde i dost diváků. „Doufám, že jo, mají to tady rádi. Bývá to tu příjemné pro rodiny, hned vedle je hřiště. Chceme, aby se děti chodily dívat na závody, aby je to případně chytlo. A na tohle je ten stadion ideální,“ vyložila.

Kromě Špotákové bude na startu i elitní koulař Tomáš Staněk. „Taky jsem měl zdravotní trable s pravým tříslem a myslel si, že pro mě sezona končí. Ale jak se protáhla, v posilovně jsem naštěstí mohl dělat víceméně všechno. Silnej jsem dobře, když nebude velká zima, výkony by mohly být hezké,“ usmál se Staněk.

Pořadatelé z Kladna se právě v disciplínách kolem českých hvězd snaží zajistit slušnou konkurenci. „Stavíme mítink na českých sportovcích, chceme ho dělat pro Čechy. A chceme, aby naši elitní závodníci měli možnost utkat se se zahraničními soupeři,“ vysvětlil sportovní ředitel mítinku Jakub Kubálek.

Mítink Kladno hází se uskuteční ve středu 16. září od 12 hodin, hlavní program startuje v 16 hodin. Oštěpařky nastoupí před půl pátou, koulaři přijdou na řadu o hodinu později.