Talisman pro Tokio! Špotáková zahnala démony i pochybnosti o kouči

Alfonz Juck se od srdce smál, když chvilku po oštěpařském závodě hovořil s Barborou Špotákovou. Manažer Zlaté tretry musel dlouhá léta poslouchat ostravské stesky jedné z největších českých hrdinek. V úterý večer ale vítkovický stadion nebyl pohřebištěm nadějí ani dobré nálady světové rekordmanky.

„Mám radost. Ukázalo se, že fakt, že se jí tady nedařilo, nebyl spojený s mítinkem. Byla to shoda nepříznivých okolností dané chvíle,“ usmíval se Juck.

Prestižní mítink byl pro Špotákovou dlouhodobým traumatem. V minulosti sice v Ostravě dvakrát vyhrála, ale naposledy to bylo před osmi lety. Teď to ale všechno otočila. Na závod se psychicky připravila, promluvila s psycholožkou a použila dokonce talismany. Výsledkem je její nejlepší hod od zlaté sezony 2017, po které ji čekala druhá mateřská pauza. Aktuální význam ale spočívá především v uklidnění její závodnické mysli.

„Byl jsem velice potěšený jejím výkonem. Delší dobu teď neházela, vím o jejích problémech s achilovkou. Pro mě bylo pozitivní, že po takové době, co nestartovala v žádné soutěži, podala takový výkon, nejlepší v sezoně,“ pochvaloval si reprezentační šéftrenér Jan Netscher. „Asi se projevují zkušenosti, ví, jak se má připravit. Funguje to, jak si představovala. To je velmi dobrá zpráva.“

Světové tabulky oštěpu 2020 67,61 Lu Chuej-Chuej (Čína) 67,17 Taťjana Chaladovičová (Běl.) 66,14 Li Ling-wej (Čína) 65,70 Maria Andrejczyková (Pol.) 65,19 BARBORA ŠPOTÁKOVÁ 64,44 Kara Wingerová (USA) 64,22 NIKOLA OGRODNÍKOVÁ

Bolesti achilovek nejsou jediným tématem sezony Špotákové. Vstoupila do ní totiž s novým koučem Janem Tylčem. A moc dobře věděla, že kvůli tomu bude čelit v atletické komunitě tlaku. Ten si na sebe ostatně vytváří i sama. Když se pro sezonu 2015 odhodlala k experimentu bez trenéra, cítila potřebu své rozhodnutí obhájit, nebyla v pohodě.

Šampionka si spolupráci s bývalým koučem koulaře Tomáše Staňka pochvalovala, ale je zjevné, že takový hod jako ten úterní v Ostravě hodně potřebovala.

„Jsem fakt hlavně ráda, že jsem dokázala, že i s novým trenérem to funguje,“ řekla jasně. „Jak mám dvě děti, je to fofr a kolikrát přemýšlím, jestli to má ještě smysl. Ukázala jsem, že má, ještě to není úplně špatné. Přese všechno to jde.“

Tohle vědomí je pro ni před olympijskou sezonou naprosto klíčové. V Ostravě prostě zničila víc démonů najednou. Příště už se možná na Zlatou tretru bude i těšit. I když pořadatelé jí zřejmě nesplní přání podzimního termínu.

„Pro potřeby olympijské kvalifikace českých atletů ji uspořádáme v květnu. Hledáme jen termín, protože nám dělá problém posunutí světového šampionátu v hokeji,“ vysvětlil Juck.

Světové hvězdy každopádně znovu dorazí. A protože půjde o jubilejní šedesátý ročník, ve hře je i to největší jméno historie. Usain Bolt.

„Ta úvaha existuje. Avizoval, že by mítinky, které mu přirostly k srdci, rád navštěvoval jako host. Uvidíme, jaká bude situace,“ řekl Juck. „Mluvil jsem už i s Warholmovým týmem. Snažíme se to dělat jako s Boltem. Udržovat vztahy s atlety, aby k nám jezdili pravidelně.“