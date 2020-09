Po moravské oslavě? Špotáková zase zářila: Ošklivým hodem nikdy nekončím!

Co na tenhle výkon říkáte?

„Mám velikou radost, protože jsem to nečekala. Po Tretře jsem měla náročný program. Když je člověk na dobré vlně, tak to jde…“

V čem vás váš program tak prověřil?

„Maminka v sobotu slavila sedmdesát, takže byla moravská oslava. Maminka pochází z deseti dětí, takže byla poměrně veliká oslava. Sama jsem si říkala, co asi tak můžu hodit. Tak jsem ráda, že forma vydržela dál, a že jsem jí i dneska k svátku hodila zase hezky.“

Taky úplně záříte…

„Jsem absolutně spokojená. Přála jsem si to, ale nečekala jsem, že hodím takhle daleko. Je to důkaz, že když mě nebolí achilovky a trénovala jsem na olympiádu, takže jsem se neflákala, tak to jde. Když mě nebolí nohy, tak můžu lehce házet pětašedesát. To je pro mě dobrý signál, že to funguje, a že by to příští rok ještě mohlo jít. Musím říct, že mě to hrozně nakoplo na další sezonu.“

V létě jste se ale trápila, mistrovství republiky v Plzni vám i kvůli bolesti v achilovkách vůbec nevyšlo, kde se to zlomilo?

„Rozhodně mi pomohla Tretra. Vždycky je hrozně hezký končit poslední závod hezky. I na tréninku neodcházím, než hodím hezký hod. Proto mám i docela dlouhé tréninky. Ošklivým hodem nikdy nekončím. A je fakt, že na Moravě jsem měla i regeneraci, s malým jsme chodili do aquaparku. I odpočinek byl a nakonec jsme to naladili dobře. Jsem ráda, že tady, skoro na domácím stadionu, jsem hodila hezký výkon.“

Takže před Tokiem tu asi je optimistická Bára Špotáková, ne?

„Bez bolesti achilovek, optimistická. Opravdu to vypadá dobře. Teď jenom jediné, že musíme všichni věřit, aby ta olympiáda byla. Přeju to všem sportovcům, nám všem, celému světu, protože to je jedna z nejkrásnějších událostí, nejenom sportovních. Jestli to zruší… Doufám, že k tomu nedojde.“

Co vás teď čeká?

„Doufám, že odjedeme na týden na dovolenou. A pak už mám chuť dál sportovat. Já už ani nemůžu přestat. To jsem si párkrát vyzkoušela, že když se tři týdny nic nedělá, že je to hrozný. Budu pořád něco dělat. S těmi dětmi ani nejde ležet…“