Zátopkovi zase spolu! Obr se neubránil slzám, nechyběly ani úsměvy

Několik stovek lidí se přišlo do Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku rozloučit se slavnou oštěpařkou Danou Zátopkovou • Martin Sekanina (Blesk)

Několik stovek lidí se přišlo do Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku rozloučit se slavnou oštěpařkou Danou Zátopkovou • Koláž iSport.cz

Po devatenácti letech jsou znovu spolu. Dana Zátopková a Emil Zátopek společně odpočívají na hřbitově rožnovského Slavína. Den před jejich výročím narozenin (oba se narodili 19. září 1922) uložili zástupci olympijského výboru ostatky světové oštěpařky do společného hrobu. Za tónů cimbálové muziky a s poklonou řady sportovních osobností, přátel i fanoušků. A nechyběly i úsměvy, přesně jak by si to paní Dana přála. Když třeba valašská „garda“ u hrobu vypálila z ručnic, přišel po prvním úleku úlevný smích.