Vondrovou zbrzdilo zranění na sněhu, před HME říká: Bude to řežba!

Kvůli zranění kotníku se Lada Vondrová do Ostravy dostala s téměř třítýdenním zpožděním. Mítink Czech Indoor Gala začátkem měsíce musela vynechat, na republikovém šampionátu si stěžovala na tréninkové manko.

Jak se vám běželo?

„Docela dobře, ale ty síly tam nebyly. Asi ten výpadek. Nevím. Asi jsem moc chtěla. Ale čekala jsem a chtěla jsem lepší čas.“

Jak vlastně ke zranění došlo?

„Byla to moje nešikovnost. Běhaly jsme venku, já mohla do haly, ale byl zrovna takový sobotní uvolněný trénink a přišla školácká chyba. Byla vyhrabaná jenom první dráha a já prostě vyběhla a uklouzla jsem. Čistě moje nešikovnost. Stalo se, snad se z toho poučím a budu na sebe dávat pozor.“

Jaké byly následky?

„Oteklo to, ale naštěstí nic vážného. Měla jsem ale deset dní bez kvalitního tréninku, a když je člověk ve formě a vypadne z toho, tak to je těžké.“

Jste známá svými železnými programy ve víc disciplínách, nebyl nezvyk soustředit se jen na jednu disciplínu?

„Byl, hrozný... Přišlo mi, jak kdybych šla na dráhu po roce. Jak jsem zvyklá pořád závodit, a teď najednou jen jeden závod, z toho jsem byla úplně nesvá. Byla jsem i nervózní a myslím, že se to na mně i podepsalo.“

Mění se teď vaše ambice pro halové mistrovství Evropy v Toruni?

„Určitě ne. To by nebylo správné. Budu tam budu chtít předvést to, co ve mně je a nechat tam všechno.“

Dá se tréninková pauza za dva týdny dohnat?

„Snad jo. Doufám, že to půjde, protože bych tam fakt chtěla uspět. Zranění mě zbrzdilo. Těšila jsem moc, takhle to nebude úplně stoprocentní, ale nechám tam všechno.“

Úspěch pro vás znamená finále?

„Určitě.“

Můžete se dostat pod hranici 52 sekund?

„Myslím si, že určitě jo. Chtěla jsem tu hranici pokořit už tady, ale byla jsem dost nervózní. Asi jsem moc chtěla, což se projevilo i v tom běhu. Bylo to takové křečovité, stažené. Ale myslím si, že pod padesát dva určitě je.“

Tabulky vede suverénně Niozemka Femke Bolová časem 50,66, to je jasná favoritka, ale jak vidíte konkurenci dál?

„Ta je jinde, no. Myslím, že ta je jasná. Pak se tam ale dá prát, je tam díra, jsme tam nasekané. Pod padesát dva moc lidí není, ale bude to řežba. Halová čtvrtka je i o štěstí, kdo jak seběhne…“