Holloway překonal 27 let starý světový rekord. Maslák v Madridu ovládl čtvrtku

Americký sprinter Grant Holloway překonal 27 let starý světový rekord na 60 metrů překážek v hale • Reuters

Maslák v Madridu absolvoval generálku na halové ME v Toruni, od začátku závodu byl v čele a v závěru o dvě setiny odolal útoku amerického soupeře Tyrella Richarda. To bylo klíčové, kdyby skončil finiš obráceně, celkové vítězství by bral Richard. Maslák navázal na svůj triumf z roku 2017 a získal také divokou kartu pro start na HMS 2022 v Bělehradě. Halovou tour vyhrál ještě koulař Tomáš Staněk před třemi lety.

„Jsem spokojený, ale musím říct, že se mi moc dobře neběželo. Jsem ještě trochu unavený po mistrovství republiky,“ hodnotil Maslák. „Když to srovnám s Czech Indoor Gala, kde jsem běžel 46,22, tak mě tenhle závod stál mnohem více sil. Nicméně je to posun a dobrý krok směrem k mistrovství Evropy, kam přijedu odpočinutý.“

Hvězdou mítinku byl americký překážkář Grant Holloway, který překonal 27 let starý světový rekord Brita Colina Jacksona. Holloway, úřadující mistr světa na 110 metrů překážek, se jeho času už v rozběhu přiblížil na dvě setiny časem 7,32. Ve finále nejdřív na tabuli bliklo stejné číslo, přesný výkon ale zněl 7,29. Etiopská vytrvalkyně Gudaf Tsegayová zaběhla na 3000 metrů druhý nejlepší čas historie 8:22,65 minuty.

Jan Veleba v rozběhu šedesátky zopakoval časem 6,66 sekundy vítězný výkon z mistrovství republiky v Ostravě, ve finále ale tři setiny ubral a skončil sedmý. Filipu Šnejdrovi na půlce stačil čas 1:46,97 minuty na šesté místo. Jakub Holuša doběhl na patnáctistovce v čase 3:42,71 sedmý.

Halový atletický mítink World Indoor Tour v Madridu:

Muži:

60 m: 1. Cissé (Pobř. slon.) 6,59, ...7. Veleba (ČR) 6,69

400 m: 1. Maslák (ČR) 46,12

800 m: 1. García (Šp.) 1:45,66, ...6. Šnejdr (ČR) 1:46,97

1500 m: 1. Barega (Et.) 3:35,42, ...7. Holuša (ČR) 3:42,71

60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,29 - světový rekord

dálka: 1. Echevarría (Kuba) 814.

Ženy:

800 m: 1. Alemuová (Et.) 1:58,94

1500 m: 1. Mesheshaová (Et.) 4:09,42

3000 m: 1. Tsegayová (Et.) 8:22,65

60 m př.: Visserová (Niz.) 7,81

tyč: 1. Žuková (Běl.) 467

trojskok: 1. Franklinová (USA) 14,22.