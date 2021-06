Konec (kontroverzní) éry. Gatlin na OH nezamává, má Amerika nového Bolta?

Zkušený americký sprinter Justin Gatlin (uprostřed) se zranil v olympijské kvalifikaci. Do Tokia tak nedorazí • profimedia.cz

Je tu konec velké, i když značně kontroverzní éry. Americký sprinter Justin Gatlin se ve finále národní olympijské kvalifikace na 100 metrů zranil, doběhl poslední a na olympijské hry v Tokiu v 39 letech nepojede. Stovku vyhrál nejrychlejší muž nynější sezony Trayvon Bromell za 9,80 sekundy, na OH pojedou i Ronnie Baker a Fred Kerley.

Jeden z nejúspěšnějších sprinterů historie se na největší sportovní scéně už nepředstaví. Justin Gatlin má na stovce zlatou medaili už z OH 2004 a po neuvěřitelných sedmnácti letech to v Tokiu mohl zkusit znovu. Ale nepůjde to, ve finále kvalifikace v Eugene si poranil stehenní sval.

„Je to velmi zvláštní situace zažít něco, co děláte naposled ve svém životě. Zároveň mě to rozesmutňuje a dělá šťastným, že tu jsem,“ řekl Gatlin po závodě.

Ještě před nástupem mocného Usaina Bolta měl být Gatlin tváří světové atletiky. Po olympijském triumfu v Aténách navázal zlatým doublem na MS 2005 v Helsinkách. Pak mu ale kariéru zkazila dopingová aféra.

Gatlin se nakonec vyhnul doživotnímu trestu a v posledním desetiletí si užil svou druhou úspěšnou vlnu. Vybojoval ještě dvě olympijské medaile na stovce a v roce 2017 se stal znovu mistrem světa v rozlučkovém závodě Usaina Bolta v Londýně.

Při hledání nástupce slavného Jamajčana se atletika v Tokiu bude muset obejít bez úřadujícího vicemistra světa, což je Gatlin, i bez aktuálního šampiona. Christian Coleman je totiž v trestu, protože se během roku nezúčastnil tří kontrol.

Olympijská stovka pozná v Tokiu poprvé po 21 letech jiného šampiona než Gatlina či Bolta, který vyhrál v Pekingu, Londýně i Riu. Hlavním americkým vyslancem do boje o nejrychlejšího muže planety bude Trayvon Bromell, který vítězstvím v národní kvalifikaci potvrdil postavení letošní sprinterské jedničky.

„Vždycky vítězím proti očekáváním. Protože jsem si prošel cestu do pekla a zpátky,“ říká Bromell.

Má tím na mysli svou bohatou sérii zranění. Trpěl na ně už jako dítě, zranil si obě kolena, kyčel. Přesto se někdejší univerzitní hvězda z Balyoru prosadila i mezi profesionály. V roce 2015 byl Bromell na MS v Pekingu na stovce bronzový. Na olympiádu 2016 se sice dostal, ale s ostruhou na patě skončil ve finále až osmý.

Následovala operace paty a pak ještě další operace achilovky. V dalších sezonách Bromell moc nezávodil. Letos ale slaví velký comeback. Už v květnu zaběhl stovku za 9,77 sekundy a dostal se tak na sedmé místo historických tabulek. V Eugene svůj vzestup potvrdil.

Spolu s ním pojedou do Tokia Ronnie Baker (9,85) a také Fred Kerley (9,86), který provedl interesantní proměnu. Ještě na MS 2019 v Dauhá bral Kerley bronzovou medaili na čtvrtce.

V ženském závodě na 400 metrů si legendární Allyson Felixová (50,02) v Eugene vybojovala po mateřské pauze už svou pátou olympiádu.