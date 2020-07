Trenažér na rozběhy za 6,5 milionu v Praze! Bobisté za něj dali velký slib | iSport.cz

Stromovkou zarámusí vlak. Vzápětí čtyři nabušení chlapi vší silou roztlačí železný vozík po kolejích – a hluk to udělá bezmála stejný. Čeští bobisté v pražském sportovním centru ministerstva vnitra Olymp v parku u Vltavy zrovna testují zbrusu nový trenažér pro nácvik startů.

Právě včera ho po přibližně půlroce příprav dostali k dispozici, cenu 6,5 milionu korun uhradil Olymp. „Slíbili jsme za to medaili z olympiády v Pekingu, uděláme pro to všechno,“ prohlásil šéf Českého svazu bobistů a skeletonistů Martin Bohman. „Myšlenka vznikla už před rokem nebo dvěma, vlastně si reprezentanti svými výkony sami řekli o lepší tréninkové podmínky. Jdou nahoru,“ připomněl vzestup.

Ten dokumentuje i šesté místo českého čtyřbobu na posledním mistrovství světa. „V dnešní době je start strašně důležitý,“ vysvětlil Jan Šindelář, brzdař čtyřbobu. „Jakmile na něm na nejlepší posádky ztratíte… Je málo pilotů, možná jen jeden, Němec Francesco Friedrich, který je schopný to sjet. Ostatní, i kdyby měli tu nejlepší techniku, jsou bez šance. Proto je pro nás důležité být co nejlepší na startu, mít to naběhané, natrénované, prostě být špičce co nejblíž,“ dodal.

Než bobisté začnou přípravu na ledu, absolvují před sezonou 200 až 250 startů na trenažéru. „Dřív jsme museli jezdit do Liberce, ale jsme skoro všichni z Prahy. Máme to teď mnohem blíž, trénink je pro nás daleko dostupnější. Navíc trenažér v Liberci je starý, tenhle je ve skvělém technickém stavu,“ vysvětlil Šindelář.

Roztlačit trenažér je těžší než u skutečného bobu. „Na ledě má bob menší odpor, ale hlavně tady je to pro nás příjemnější. Nemusíme mít drápky (speciální boty na led) ani zimní oblečení. Jezdíme v kraťasech a tričku, obouváme sprinterské tretry jako atleti,“ vyložil Šindelář.

Konstrukci, která stojí těsně vedle běžeckého oválu, budou atleti také využívat. „Můžou si tu třeba dávat kopečky, podělíme podělí se s nimi i o zázemí v přízemí příjedné z věží,“ přiblížil Bohman.

Při výstavbě trenažéru se bobisté řídili hlavním cílem. . „Snažili jsme e se jeho podobu u modelovat tak, aby parametry startu byly co možná nejpodobnější dráze v Pekingu,“ přiznal i Bohman. „Mělo by to být podobné, pokud jde o sklon a vzdálenost. Ale samozřejmě, jestli je to pravda, uvidíme až v Číně,“ dodal Šindelář. „K olympiádě celou přípravu směřujeme, takže doufáme, že se nám to vyplatí.“

Právě k zimním olympijským hrám 2022 se upínají jejich cíle, chtěli by přivézt olympijskou medaili. Protože lze ve Stromovce momentálně trénovat pouze starty, už ne sesedání do bobu, plánují reprezentanti přivézt do Prahy i bob, s nímž v zimě závodí.

„Po vzoru Němců, kteří na závodní bob připevňují místo nožů kolečka, jsme to už taky vyřešili. A budeme moct do něj i skákat. Sesednutí je totiž taky hodně důležité,“ připomněl Šindelář.

Když ve Stromovce poprvé „bob“ roztlačili, všimli si, že protější kopec není zvlášť dlouhý. „Snad to zastavíme, říkali jsme si,“ prozradil brzdař. „Při první jízdě jsme ale měli všichni docela stažený půlky, jestli to ubrzdíme. Byli jsme hodně opatrní. Radši si dáme na konec pneumatiku. Já, když jsem tady běžel poprvé, jsem měl i helmu,“ smál se.