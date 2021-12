Atletika má nové krále. Ocenění získali i výškaři, kteří se podělili o zlato

Warholm letos dvakrát posunul světový rekord na 400 metrů překážek včetně vítězného olympijského finále. Tam se časomíra zastavila na čase 45,94, takže poprvé padla v této disciplíně hranice 46 sekund.

„Když jsem poprvé tenhle čas viděl, říkal jsem si, že to musí být chyba. Protože jsem si nemyslel, že to přijde. A ani jsem si nebyl jistým vítězstvím, než jsem přeběhl cílovou čáru. Byl to velmi intenzivní závod. Věděl jsem, že po mě Američan (Rai Benjamin) a Brazilec (Alison dos Santos) jdou. Vždycky do toho jdu naplno a nikdy nevím, co se děje za mnou. Jenom jsem bojoval až do cíle,“ řekl na galavečeru, který se v Monaku odehrál bez diváků za přítomnosti jen několika málo atletů.

Warholm předčil mimo jiné fenomenálního koulaře Ryana Crousera, který v tomto roce překonal letité světové rekordy v hale i venku a vyhrál olympijské hry i všechny ostatní závody.

Sprinterskou královnu OH v Tokiu Thompsonovou-Herahovou dostaly na trůn zlaté olympijské medaile na 100 a 200 metrů a ve sprinterské štafetě a také osobní rekordy 10,54 na stovce a 21,53 dvoustovce. Díky nim se na obou tratích zařadila na druhé místo historických tabulek hned za legendární a zároveň kontroverzní Američanku Florence Griffithovou-Joynerovou.

„Dostala jsem se velmi blízko světovému rekordu, takže teď je všechno možné. V dohledné době se nechystám pověsit tretry na hřebík,“ řekla devětadvacetiletá atletka, jejímž dalším cílem je MS 2022 v Eugene. „Je to blízko domova, tak doufám, že se budou moci přijít podívat přátelé a rodina,“ doplnila.

Ani triumfy na olympijských hrách ozdobené světovými rekordy nestačily na vítězství loňské královně Rojasové a překážkářce Sydney McLaughlinové. Druhá jmenovaná mohla mít alespoň radost z úspěchu svého kouče Boba Kerseeho, k němuž přešla na přelomu loňského a letošního roku. Ten získal trenérskou cenu, kterou převzal od své jiné veleúspěšné svěřenkyně Allyson Felixové.

Vycházející hvězdou byla vyhlášena devatenáctiletá Američanka Athing Muová, olympijská vítězka v běhu na 800 metrů. V mužské kategorii toto ocenění získal americký sprinter Erriyon Knighton, jenž v 17 letech skončil čtvrtý v olympijském závodě na 200 metrů a běhal rychlejší časy než v jeho věku světový rekordman Usain Bolt.

Cena pro členskou federaci, kde byl v nominované šestici i Český atletický svaz, putovala do Kostariky.

Světová atletika ocenila také jednání výškařů Gianmarca Tamberiho z Itálie a Mutaze Issy Baršima z Kataru, kteří se na olympijských hrách vzdali rozeskakování a využili možnost podělit se o zlatou medaili. Získali cenu za inspirativní počin.