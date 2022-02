Nespálit dýchací trubici a dokončit, plánuje Mäki na Czech Indoor Gala

Kristiina Mäki se od konce životní sezony představila pouze v německém Karlsruhe. Halovou patnáctistovku tam minulý týden nedoběhla. Máma ročního syna Kaapa poprvé po dvou letech vzdala. „Mám co napravovat,“ říká před ostravským závodem.

Co se v Německu stalo?

„Chybělo čtyři sta metrů do cíle, to se začíná zrychlovat, ale já spíš začala couvat... Trochu mi došlo. Jsem na sebe naštvaná, protože závody se mají dobíhat, ale v tu chvíli to bylo silnější. Snad jsem to nějak překonala a snad to bude lepší. Trenér říkal, že to může být ještě únava ze soustředění. V Africe jsme byli docela dlouho, tak doufám, že to překonám. Když člověk nedoběhne závod, tak je pak těžší nastupovat do dalšího s nějakým očekáváním. Je to větší tlak. Ale aspoň to nebudu mít lehké. Snad mě to nakopne správným směrem.“

Jak se vám běhá v halách?

„První závod je takový, že si člověk musí zvyknout na dýchání. Vždycky se mi úplně spálí dýchací trubice. Ale většinou jeden dva závody stačí, pak se to rozdýchá. V hale je jiný vzduch než venku, takový sušší.“

Jaký máte pro Ostravu cíl?

„Původní plán byl, že v Karlsruhe poběžím nějaký slušný čas pod čtyři deset. Podle tréninku to tak vypadalo. Na Indooru už jsem chtěla útočit na osobák. Teď si to netroufám říct nahlas, ale osobák by byl skvělý. Záleží i na tom, jak se poběží. Startovní listina vypadá dobře, není tam převaha Etiopanek ani Keňanek, takže jsou docela šance.“

Ostravská hala vám sedí?

„Nikdy jsem tady neběžela nejrychlejší časy. I proto, že to je vždy ze začátku sezony. Na druhou stranu to tady nebylo ani nějak špatné. Jsme na začátku, podle toho časy vypadají.“

Bude to pro vás i příprava na halové mistrovství světa v Bělehradě?

„Tak to je ještě docela daleko (18.- 20. března). Bude docela dost závodů na zlepšení. Limit už mám splněný z venkovních závodů, takže v tomto tlak nemám. Tak jsem si udělala jiný.“ (usmívá se)