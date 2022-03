Svoboda na MS skončil, štafeta je ve finále. Úžasný rekord v trojskoku

Čtvrtkařská štafeta Pavel Maslák, Vít Müller, Tadeáš Plaček a Patrik Šorm postoupila do finále halového mistrovství světa. Po druhém místě v rozběhu uspěli Češi díky času 3:07,25 minuty, který byl druhý nejlepší i v absolutním hodnocení tří běhů. Sen o dalším velkém finále si nesplnil překážkář Petr Svoboda, který po suverénním vítězství v rozběhu semifinálový běh pokazil a skončil sedmý. Tím přišel o šanci na postup, protože dál šli první dva ze tří běhů a k nim dva nejlepší s časem. Američan Grant Holloway v semifinále šedesátky překážek vyrovnal vlastní světový rekord 7,29 sekundy.

Čtvrtkaři od prvního úseku ztráceli na vedoucí Španěly, ale drželi se bezpečně na druhé pozici. Výborně si vedl i osmnáctiletý debutant na třetím úseku Plaček, který ve stříbrné sestavě z loňského halového mistrovství Evropy nahradil Michala Desenského. „Držel jsem se Španěla a myslím, že jsem ho i trochu stáhl, takže spokojenost,“ řekl České televizi.

Čtvrtou čtyřstovku na tomto šampionátu absolvoval pátý muž individuálního závodu Šorm. Po první dvoustovce dostal na záda španělského soupeře na závěrečném úseku Bernata Ertu, ale v cílové rovince na vítězství a přímý postup nedosáhl. „Zkusil jsem to tam na Španěla a nevyšlo to, ale kdybych s ním zpomalil, tak už bych z toho taky nezrychlil, potřeboval jsem to zkusit,“ komentoval Šorm průběh svého úseku. Kvalitní čas ale Čechům s přehledem stačil.

Finále bude mít čistě evropské zastoupení, protože americký finišman Isaiah Harris poslední stovku dokulhal se zraněním stehna na druhém místě a dosažený čas na postup nestačil. Finále mužské čtvrtkařské štafety se poběží v 19:40.

Svoboda, který před pěti lety v srbské metropoli získal bronz na halovém ME, vstoupil do šampionátu skvěle. Dosud nejlepší výkon sezony si vylepšil o čtyři setiny na 7,59 sekundy. V celkovém hodnocení měl třetí nejlepší čas za světovým rekordmanem Hollowayem (7,40) a Francouzem Wilhemem Belocianem (7,55).

Cíle si dával podle čísla 173, se kterým startuje. „První v rozběhu, sedmým časem do finále a ta trojka na konci....,“ prohlásil s úsměvem. Byla to nadsázka, ale rezervy ještě cítí. „Nic mě nebolí. Vím, že se to dá ještě zmáčknout na mnohem lepší výkon,“ věřil.

V semifinále se mu ale nedařilo. Od začátku ztrácel, a když na posledních dvou překážkách klopýtal, proběhl cílem až sedmý v čase 7,71 sekundy. „Tahle dráha neodpouští chybu a tu já jsem udělal při odrazu do první překážky. Všechno jsem to běžel vsedě. Tohle jsou překážky, stalo se, škoda. Forma tady je, byla a zůstane neprodaná,“ litoval Svoboda, kterého v závěru rozhodil i kontakt se soupeřem.

Trojskokanka vylepšila vlastní rekord

Trojskokanka Yulimar Rojasová překonala halový světový rekord v trojskoku. Posledním pokusem ve finále mistrovství světa v Bělehradu vylepšila vlastní maximum o nevídaných 31 centimetrů na 15,74 metru. Její světový rekord pod širým nebem je o sedm centimetrů kratší.

Venezuelanka Rojasová suverenitu potvrzovala od začátku závodu a napoprvé s velkým nedošlapem skočila 15,19. Ve druhém a čtvrtém pokusu měla daleké skoky s přešlapem a v páté sérii se přiblížila světovému rekordu na sedm centimetrů výkonem 15,36. Na závěr už jako jistá trojnásobná světová šampionka ulétla až na nové historické maximum. Tentokrát elektronické zařízení u prkna zasvítilo zeleně na znamení platného pokusu.

Stříbro s metrovým odstupem získala Ukrajinka Maryna Bechová-Romančuková, třetí skončila Jamajčanka Kimberley Williamsová (14,62).

Vyrovnaná byla soutěž výškařů, v níž pět závodníků překonalo 231 centimetrů. Korejec U Sang-hjok to dokázal až napotřetí a byl pátý, ale pak napoprvé přeskočil 234 a dostal se do čela. Nikdo jiný úspěšný nebyl. Stříbro získal Švýcar Loic Gasch, o bronz se podělili olympijský vítěz Gianmarco Tamberi a Novozélanďan Hamish Kerr.

Závod na 3000 metrů vyhrál Etiopan Samuel Barega, který vylepšil stříbrné umístění z HMS 2018.

Halové mistrovství světa v atletice v Bělehradě:

Finále - muži:

3000 m: 1. Barega 7:41,38, 2. Girma (oba Et.) 7:41,63, 3. Scott (Brit.) 7:42,02.

Výška: 1. U Sang-hjok (Korea) 234, 2. Gasch (Švýc.), 3. Tamberi (It.) a Kerr (N. Zél.) všichni 231.

Finále - ženy:

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,74 - světový rekord, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,74, 3. Williamsová (Jam.) 14,62.

Rozběhy - muži:

60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,40, ...3. Svoboda (ČR) - postoupil do semifinále

4x400 m: 1. Španělsko 3:06,98, 2. Česko (Maslák, Müller, Plaček, Šorm) 3:07,25 - postoupila do finále.