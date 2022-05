Vadlejch v klubu 90! Napodobil mistra, bláznivá přetahovaná bez výhry

Přelomový hod jeho kariéry v bláznivé přetahované s úřadujícím světovým šampionem nestačil na vítězství, to je ale pro Jakuba Vadlejcha jediný problém parádního večera. Na pátek třináctého vítr na stadionu Suhaim bin Hamada jeho oštěpy dvakrát donesl do země neznámé. A na podruhé konečně za 90 metrů.

„Splněný sen. Když jsem v patnácti letech začínal s atletikou, tak jsem měl dva sny. Medaili z olympijských her a devadesát metrů,“ radoval se Vadlejch. „Je to něco neskutečného. Devadesát metrů je obrovský milník a budu si tenhle den pamatovat celý život, stejně tak jako dny, kdy jsem poprvé přehodil sedmdesát metrů a osmdesát metrů.“

Vadlejch ve čtvrté sérii výkonem 89,87 centimetrů přidal čtyři centimetry ke svému osobnímu rekordu z finále londýnského světového šampionátu 2017. Zpropadených třináct čísel ještě stále k vysněné hranici 90 metrů scházelo. Ale ne dlouho. Pátým pokusem ji konečně zdolal. 90,88!

Tak daleko z českých oštěpařů naposledy hodil Vadlejchův trenér, nejlepší oštěpař historie Jan Železný, ve zlatém závodě na MS 2001 v Edmontonu.

Úžasné finále oštěpu! Vadlejch získal stříbro, zkušený Veselý má bronz Video se připravuje ...

„Jsem hrozně rád, že tu devadesátimetrovou bariéru zlomil. Já jsem mu věřil, rozhodně na to má absolutně nejvíc. Zůstal zdravý, parametry na trénincích v síle i házení byly jiné. Věřím, že je to spojené s olympiádou, že je silnější osobnost,“ řekl Sportu Železný, Vadlejchův trenér a zároveň ředitel mítinku Zlatá tretra.

Pro Vadlejcha jde o výkon, který dává jeho kariéře nový rozměr. Reprezentační eso se stříbrem z mistrovství světa i loňské olympiády teď zlomilo psychologickou bariéru a může se rozletět dál. České publikum ho uvidí už v úterý 31. května na Zlaté tretře v Ostravě.

V Dauhá Vadlejch využil divokých větrných podmínek. Povětří sice oštěpy neslo daleko, v některých momentech ale hodům mohlo i škodit. Vítr byl tak silný, že se kvůli němu neuskutečnil závod v tyči, kde měl být hvězdou světový rekordman Armand Duplantis.

„Bylo to potřeba vhodně hodit, mně to rozhodilo rozběh. Ale kluci toho využili pěkně,“ řekl Vítězslav Veselý, který skončil výkonem 76,92 šestý.

NEJLEPŠÍ ČEŠTÍ OŠTĚPAŘI Jan Železný 98,48 Jakub Vadlejch 90,88 Vítězslav Veselý 88,34 Petr Frydrych 88,32 Miroslav Guzdek 85,74

„Poryvy větru byly strašné, čekal jsem, co bude. Po prvních třech pokusech jsem si říkal, co se děje. Pak to zlomil,“ hodnotil Železný. „Řeknu jedno. Čtvrtý pokus byl strašně daleko na to, jak byl špatně hozený. Kdyby byl technicky jako pátý, jsme řádově v metrech dál. Jsem rád, že to zlomil, je to psychická bariéra. A je to hezká pozvánka směrem k Tretře. Domácí závodník zase hází extrémně daleko, je medailista z olympiády. Jako ředitel mítinku jsem rád.“

Peters se s Vadlejchem celý závod přetahoval o centimetry, aby nakonec soutěž rozhodl megapokusem 93,07 metru. Borec, který doma v Grenadě kdysi jako kluk cvičil ruku házením kameny na mangovníky, se tím dostal na páté místo historických tabulek. Dauhá je jeho šťastným místem, před třemi lety tady nečekaně vyhrál mistrovství světa.

„V Dauhá to miluju,“ usmíval se Peters.

Na dráze v Dauhá proběhlo několik tvrdých soubojů. Na 400 metrů překážek porazil bronzový medailista z Tokia, Brazilec Alison dos Santos (47,24) na OH stříbrného Američana Raie Benjamina (47,49).

V podobně našlapaném běhu na 200 metrů vyhrál světový šampion Noah Lyles (19,72) a porazil stříbrného z olympijské stovky Freda Kerleyho (19,75). Olympijský šampion Andre de Grasse doběhl čtvrtý (20,15).