Vyhrát „Daňka“? Bárta dál čeká na vysněný triumf, chybělo půl metru

Jeho zatím životní hod měří přesně tolik, co Daňkův zlatý hod z olympiády v Mnichově. Marku Bártovi tenkrát před dvěma lety nevadil vytrvalý déšť, v úterý v Turnově mu ale zkomplikoval cestu za prestižním vítězstvím. Jediným českým šampionem Daňkova memoriálu zůstává Libor Malina z roku 2001.

„Pro mě to bylo velmi složité. Určitě na tom šlo hodit, ale na začátku mi to trošku klouzalo a nedokázal jsem se s tím srovnat,“ hodnotil Bárta. „Dva hody, které jsem zapsal, byly technicky velmi špatné, a přesto to mělo ty metry. O to víc mě mrzelo, že jsem toho Jamajčana nedokázal přehodit, protože vítězství tady bych si velice vážil.“

V dešti, větru a narůstajícím chladu vyhrál Jamajčan Traves Smikle výkonem 62,42. A Bárta na svou vysněnou výhru čeká dál.

„Tohle byl můj první velký mítink, na kterém jsem začínal, je to moje srdcovka. Každý rok se na něj hrozně těším. V posledních letech tu ale většinou pršelo. Takže já ten mítink mám hrozně rád, ale on mě nemá moc rád,“ usmíval se Bárta.

I tak je pro něj hod k 62 metrům dalším důkazem nadějného vstupu do sezony. V ní už v Halle předvedl výkon 63,36, kterým se téměř na metr přiblížil svému osobnímu rekordu. Je to náznak comebacku po nešťastné olympijské sezoně, v níž ho zastavilo svalové zranění ramene.

„Z olympiády jsem byl hodně hořký, smutný, to bylo takové těžší. Jsem rád, že jsem se zase vrátil na ty metry. Rozhodně to nebylo jednoduché, ta ruka se občas ještě ozývá. Jsem rád, že to zatím drží, a že můžu závodit,“ líčil Bárta. „Musím chytit závod, srovnat se v tom a doufám, že by se metry mohly posunout i na ten osobák z předloňska.“

V Turnově si osobní rekord 58,28 metru hodil dvaadvacetiletý Michal Forejt a se svým dvojčetem Jakubem jsou nadějí českého disku do budoucna.

„Potenciál rozhodně mají, vypadají velmi dobře připraveni, správně napružení. Ta technika v disku přichází s lety, oni mají ještě čas, tak uvidíme, kam to dotáhnou,“ řekl Bárta.