Zlatá tretra: Ogrodníková druhá, Vadlejch čtvrtý. Švabíková slaví třetí místo

Ogrodníková marně čeká na skleněnou trofej. „Já jsem chtěla vyhrát, trošku mě mrzí, že jsem byla zase druhá,“ posteskla si. Předvedla téměř navlas stejný výkon, jakým v polovině května vstoupila do sezony. V německém Offenburgu byla úřadující vicemistryně Evropy třetí hodem dlouhým 62,80. V Ostravě na úvod hodila 61,58, svůj nejdelší pokus zaznamenala v poslední sérii. Byla s ním spokojená, i když letěl hodně vysoko. „Vím, že když se to trefí trochu níž, tak to bude dobré,“ poznamenala.

Tyčkařka Amálie Švábíková obsadila třetí místo v novém osobním rekordu 460 cm. Juniorská mistryně světa vylepšila své maximum po téměř dvou letech o pět centimetrů. Výška 460 centimetrů jí dlouho odolávala. „Pokouším se o ni už od roku 2018. Až teď to konečně padlo,“ pochvalovala si po výkonu, který znamená také splnění ostrého limitu na ME. Samotnou ji překvapilo, že 460 cm skočila hned napoprvé. „Až nad tou laťkou jsem viděla, jak jsem vysoko. Když jsem viděla video, kde jsem měla rezervu, tak jsem si oddechla, že to může jít ještě výš,“ dodala. Vítězná Slovinka Tina Šutejová skočila 465 cm.

Na mužské stovce pokořil vítězný Brit Reece Prescod v protivětru hranici deseti sekund a vylepšil si osobní maximum na 9,93. Druhý doběhl někdejší mistr světa Jamajčan Yohan Blake v čase 10,05.

Ženskou čtvrtku ovládla Polka Natalia Kaczmareková za 50,16 a je nejrychlejší Evropankou na této trati v sezoně. Ladě Vondrové na sedmém místě se o tři setiny nepovedlo pokořit 52 sekund. Zaběhla si však nejlepší čas v sezoně stejně jako na 1500 metrů česká rekordmanka Kristiina Mäki (4:04,17), které to v rychlém závodu stačilo na 11. místo.

Ve vrhu koulí zvítězil dvojnásobný mistr světa a stříbrný olympijský medailista Joe Kovacs z USA výkonem 22,25 metru, který zaostal jen o 18 centimetrů za rekordem mítinku krajana Ryana Crousera z roku 2020. Druhý skončil další světový šampion Tom Walsh z Nového Zélandu, který vrhl nejdál 21,68.

V závodu na 3000 metrů překážek Lamecha Girma jako první letos prolomil hranici osmi minut a zvítězil v novém etiopském rekordu 7:58,68, kterým se zařadil na 12. místo historických tabulek. Běh na 800 metrů vyhrál sedmnáctiletý keňský talent Emmanuel Wanyonyi v čase 1:44,15.

Vadlejch v Ostravě znovu čtvrtý

Před rokem bezprostředně po soutěži považoval své potíže jen za drobné, ale opak byl pravdou. "Loni jsem po Tretře odcházel ze stadionu s natrženým tříslem, takže... Teď jsem na tom zdravotně za ty roky asi nejlépe. Klepu to, to je super," uvedl a zaklepal na zuby na znamení pozitivního zjištění.

Jinak to byl pro něj dnes především boj. Od prvního pokusu se pral s rozběhem a technikou. "Občas to tak je, to je oštěp. Když tam není cítění oštěpu, člověk se nedokáže poprat se změnou techniky. Během závodu se snažíte něco dělat, ale když tam není cit, tak je to jak hluchý do vrat. Mlátíte, mlátíte a nic z toho," konstatoval.

Do čtvrté série se postupně zlepšoval. "První tři náběhy mi nevyšly vůbec, postupně jsem se začínal srovnávat. Chtěl jsem ještě pár metrů přidat, ale už jsem na to neměl," uznal.

Oštěp je velmi technická disciplína, při které detaily dělají spoustu metrů. "Z devadesáti metrů se stane osmdesát velice jednoduše a naopak," řekl Vadlejch. Ani mistr světa Anderson Peters z Grenady se tentokrát přes 90 metrů nedostal, na výhru mu stačilo 87,88 z první série. "Bylo vidět, že se s tím i on pral, měl tam i hody pod 80 metrů," řekl stříbrný olympijský medailista na jeho adresu.

Společně s dalším českým oštěpařským hrdinou z Tokia Vítězslavem Veselým se při slavnostním zahájení projeli po dráze v kabrioletu. "To bylo parádní, skvělý," pochvaloval si.

Pak házel pod zaplněnou částí tribun, kde diváky souběžně s oštěpařskou soutěží hecoval temperamentní italský výškař Gianmarco Tamberi. "Udělal hodně. Opravdu dokáže lidi nadchnout a my jsme to od něj přebírali," ocenil Vadlejch vystoupení olympijského vítěze. "Fanoušci tvoří náš výkon. Že tady jsou a jsou blízko... Jsem moc rád, že jsou zpátky," dodal aktuálně nejlepší český oštěpař, který se za šest dní ukáže fanouškům na Memoriálu Josefa Odložila v Praze.

Zlatá tretra, atletický mítink Continental Tour-Gold v Ostravě:

Muži:

100 m (vítr -1,2 m/s): 1. Prescod (Brit.) 9,93, 2. Blake (Jam.) 10,05, 3. Hughes (Brit.) 10,05, ...7. Veleba 10,44, 8. Stromšík (oba ČR) 10,47.

800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:44,15, 2. Moula (Alž.) 1:44,19, 3. Burgin (Brit.) 1:44,54, ...11. F. Sasínek (ČR) 1:46,29, běh B: 1. Kipruto (Keňa) 1:44,58, ...3. Vystrk 1:46,40, 4. Davidík 1:46,60, 6. Kotyza (všichni ČR) 1:47,31.

Koule: 1. Kovacs (USA) 22,25, 2. Walsh (N. Zél.) 21,68, 3. Mihaljevič (Chorv.) 30,89.

4x100 m: 1. Británie (Azu, Hughes, Kilty, Mitchell-Blake) 38,43, 2. ČR (Stromšík, Veleba, Jirka, Polák) 38,98.

Ženy:

400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 50,16, 2. McLeodová (Jam.) 50,38, 3. Kielbasińská (Pol.) 30,38, ...7. Vondrová 52,03, 8. Petržilková (obě ČR) 52,77.

1500 m: 1. Weltejiová 3:59,19, 2. Dagnachewová 3:59,87, 3. Destaová (všechny Et.) 4:00,84, ...11. Mäki 4:04,17, 17. Mezuliáníková (obě ČR) 4:10,32.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 465, 2. Retziusová (Nor.) 465, 3. Švábíková (ČR) 460.

Oštěp: 1. Tzéngkoová (Řec.) 65,40, 2. Ogrodníková (ČR) 62,78, 3. Vilagošová (Srb.) 59,80, ...5. Tabačková (ČR) 57,86.

4x100 m: 1. ČR (K. Seidlová, Kaiserová, Šplechtnová, Mičunková) 44,47.

Švabíková si pochvaluje změnu trenéra

Dvaadvacetiletá tyčkařka Amálie Švábíková si zatím může jen pochvalovat změnu trenéra poté, co odešla od Pavla Berana ke Štěpánu Janáčkovi. Už v zimě v hale v Ostravě na mítinku Czech Indoor Gala předvedla svůj nejlepší výkon pod střechou 455 centimetrů. Dnes v moravskoslezské metropoli na Zlaté tretře konečně překonala 460 centimetrů, které považuje za důležitou hranici.

Ze sezony je zatím nadšená. „Nevěděla jsem, co mám čekat. Nevěděla jsem, jak na tom budu. Ale je to euforie, nový trenér, nové věci, vyletělo to ve správný moment. Jsem za to ráda,“ radovala se juniorská mistryně světa z roku 2018.

Překonání 460 centimetrů bylo pro úspěšnou závodnici z mládežnických akcí zásadní. „Je to už docela výška a vždycky jsem si přála aspoň takhle vysoko skákat. Na 460 už musíte tu techniku ovládat a musíte umět. Nedá se to skákat jen tak díky tyčím. Přes 450 se dá skočit úchopem tyče. I proto jsem za to ráda, že jsem skočila 460, protože je to výška, na které se musí pracovat,“ líčila.

Po zhlédnutí videozáznamu viděla, že nad laťkou měla ještě rezervu. Proto věří, že své osobní maximum může brzy posunout výš. „Teď ten skok byl dobrý. Jestli se to povede, to uvidíme. Ale doufám, že ano,“ uvedla.

V Ostravě se jí dlouhodobě daří. „Vždycky se mi tady závodilo dobře. Hned na prvním kole extraligy se mi povedlo skočit 451, takže ten sektor je suprový. A dneska fanoušci byli neskuteční, jak fandili a podporovali, za to bych jim chtěla moc poděkovat,“ ocenila.

Po extralize přišlo nepovedené vystoupení v chladném a deštivém Turnově na Memoriálu Ludvíka Daňka. „Tam jsem si to vybrala, protože jsem tam nezaložila. Tak jsem byla v očekávání, co předvedu tady, ale jsem ráda za to, jak to dopadlo, že se to sešlo,“ uvedla.

Jejím dalším závodem bude v pondělí Odložilův memoriál v Praze. Po vylepšení osobního rekordu rozhodně neusíná na vavřínech. „Práce je pořád jak na kostele. Pokračujeme dál,“ dodala.