Zázrak Lu! Česká čtvrtkařka (16) s krví z Angoly rychle dohání hvězdy

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel je favoritkou ME do 18 let • Archiv Lurdes Gloria Manuel

Rodí se právě nová hvězda? Může to tak být, protože teprve šestnáctiletá atletka Lurdes Gloria Manuel udivuje senzačními časy, závodí už s dospělými a příští týden bude na čtvrtce favoritkou ME do 18 let. Na svět přišla v Česku, pochází ale z kosmopolitní rodiny, tatínek se narodil v Angole, maminka v Rusku. Nikdo jí neřekne jinak než Lu.

Bylo to napsané ve hvězdách. To se kdysi jeden mladý muž z Angoly jel učit na Kubu, odkud se dostal do Ruska.

„Tam se poznali s maminkou. Chtěli odjet za taťkovou starší sestrou do Belgie, ale byly s tím nějaké komplikace, tak si řekli, že zůstanou v Česku,“ vysvětluje příběh své rodiny Lurdes Gloria Manuel. „Rozumím něco portugalsky, umím rusky, tak se bavíme doma. A učím se angličtinu a francouzštinu.“

Teď je z ní šestnáctiletá slečna a její rodná země v ní má malý poklad. Vyrostla v atletické baště v Táboře, kde v klubu závodí v dětských kategoriích i její mladší bratr Christian Teca a mladší sestra Angela Linda. V posledních sezonách sbírala Lurdes v mládežnických závodech úspěchy. A letos zatím všechno vrcholí.

Před necelými dvěma týdny vystřihla na mládežnickém mistrovství republiky, populárním Gigantu, senzační rekord šampionátu 53,19. Dosavadní výkon Zdeňky Seidlové smázla o víc než sekundu a první soupeřku v cíli porazila víc než o dvě.

„Já jsem si říkala, že bych si mohla zkusit zlepšit osobák, běžet těsně pod padesát čtyři. Když jsem doběhla, otočila jsem se a hledala jsem časomíru. Vyskočilo tam 53,20, což pak ještě zlepšili. Vůbec jsem to nečekala,“ vzpomíná Manuel.

S tímhle časem je ve své věkové kategorii suverénně nejlepší v Evropě a příští týden tak bude na papíře jako jednička na dorosteneckém kontinentálním šampionátu v Jeruzalémě. Bude to zatím highlight její kariéry.

„Nejdřív běhala delší tratě, pak přišla pandemie, neměly jsme tolik času na naběhávání objemů a daly se na kratší věci. A tam jsme objevily, co jí sedí nejvíc,“ vypráví Šárka Chládková, která Manuel trénuje šestým rokem, v poslední době ve spolupráci s Ratislavem Šedinou.

Tím pravým je pro Lurdes krutý svět jednoho atletického kola, bolavých čtyři sta metrů.

„My jsme na to s trenérkou přišly omylem. Předtím jsem běhala osmistovky a šedesátky, chtěly jsme zkusit střed. Běžela jsem tenkrát ještě třístovku a čas nebyl špatný. Zjistili jsme, že je to v tabulkách první čas,“ vysvětluje Manuel.

První opravdovou čtvrtku běžela ve čtrnácti. Od té doby se dvě sezony po sobě zlepšila minimálně o tři sekundy. Letos už se posunula o 1,38 sekundy, a to na Gigantu nefinišovala z plných sil.

„Posledních padesát metrů si běžela sama, nemusela se prát o pozice. Když to bude na Evropě vyrovnané, může se vybičovat k jiným časům. Když se dobře vyspí a má dobrou náladu, je schopná zaběhnout cokoli,“ vysvětluje Chládková. „U ní člověk limit neví. I já jako trenér vidím, že jsou tam rezervy, které se dají přidávat. Trénink není postavený na nějakém stropu. Důležitým faktorem je talent, její odrazová schopnost a technika běhu, kterou jsme trošku zdokonalovali. Lu strašně ráda závodí. Tréninky moc nemusí, ale závody miluje. A ráda překonává sama sebe.“

Manuel už konkuruje o mnoho starším soupeřkám. Vloni získala jako čerstvě šestnáctiletá na čtvrtce stříbro na mistrovství republiky do 22 let. Letos se na stejné trati dostala už v hale do finále mistrovství republiky dospělých a o minulém víkendu v Hodoníně se prodrala do finále dvoustovky.

„Je to furt takové zvláštní. Jsou tam lidi, na které jsem před pár lety koukala, že jsou strašně dobrý a teď můžu stát mezi nimi,“ usmívá se Manuel.

Začátkem příštího týdne ji ale čeká souboj s věkově rovnými soupeřkami. Na evropský šampionát dorostu do Jeruzaléma pojede jako tabulkové číslo jedna.

„Těším se, určitě to bude nová možnost i zkušenosti. Ale moc se neupínám na to, že jsem první. Může se stát úplně cokoli, něco se nepovede, někdo může překvapit. Uvidíme, jaké tam budou soupeřky, jaké bude počasí. Byla bych ráda, kdybych se dostala do finále,“ plánuje Manuel.

Ve hře může být ohrožení dorosteneckého národního rekordu 52,66 sekundy, který vytvořila před čtyřmi lety Barbora Malíková při svém zlatém běhu na stejné soutěži v maďarském Györu.

