Šéf svazu Varhaník věří v dohodu s Olympem: Není to hala na fotbal

Atletické špičky i talentovaná mládež trpí zákazem vstupu do haly ve Stromovce a předseda atletického svazu Libor Varhaník musí řešit vážný problém. Při jednání s ředitelem Olympu Michalem Volfem zatím neuspěl, vyjednává ale dál a doufá v konečnou dohodu. „Upřímně řečeno, jsme to nepochopili, ani jsme se s tím nesmířili. Chci věřit, že zvítězí zdravý rozum,“ říká Varhaník.

Šest týdnů před evropským šampionátem v Istanbulu zůstává mnoho atletických reprezentantů rukojmím sporů o právo využívat halu na Olympu v areálu centra ministerstva vnitra. Kromě domácích sportovců má zatím povolení jen omezená část atletů Dukly, hvězdy USK v čele s Tomášem Staňkem a Ladou Vondrovou zůstávají mimo. „Neumožnit lidem, jako je Lada Vondrová, trénink, je z mého pohledu malé a naší republiky nedůstojné,“ říká Varhaník.

Snažíte se situaci řešit?

„Český atletický svaz vstoupil do jednání s resortním sportovním centrem ministerstva vnitra už v září. Od listopadu probíhala intenzivní jednání mezi ředitelem resortního sportovního centra a šéftrenérem. Bohužel, ačkoli těch jednání bylo několik, tak až v lednu jsme se dostali k finálnímu stanovisku, kdy byla naše žádost, bohužel odmítnuta.“

Pochopili jste proč?

„Upřímně řečeno jsme to nepochopili, ani jsme se s tím nesmířili. A proto probíhají další jednání. Jakmile mně o tom šéftrenér informoval, tak jsem do těch jednání intenzivně vstoupil osobně a informoval jsem i předsedu Národní sportovní agentury, který má ve své gesci koordinace práce resortních center. Chci věřit, že zvítězí zdravý rozum.“

Například koulař Staněk na Olymp stále nesmí a nemůže tak využívat kruh, který bude i na ME v Istanbulu. Přijde řešení tak, aby na něm před šampionátem mohl trénovat?

„Pro mě už teď je pozdě. Z logiky věci jsme věděli, že problém nastane v lednu. Jednak mají atleti obecnou přípravu, pak odjíždějí na soustředění. Ale leden je kruciální termín, aby šla příprava do závodního režimu. Pro mě je úplně nepřijatelné, aby si Tomáš Staněk, který obhajuje titul halového mistra Evropy, nemohl jít dva, tři speciální vrhačské tréninky, které bude potřebovat k mistrovství Evropy, na kruhu, který bude i v Istanbulu. A ten je zrovna v hale ve Stromovce. Já věřím, že dojdeme ke konstruktivnímu, smysluplnému plnění v průběhu dnů.“

Je svaz ochoten se podílet na nákladech?

„Ačkoliv mu to úplně nepřísluší, protože není ten, kdo má zabezpečovat tréninkový proces, svaz samozřejmě nabízel i finanční kompenzaci. Ale nebyla zatím vyslyšena. Věřím, že zdravý rozum zvítězí.“

Co by pro vás byl ideálním výsledkem jednání?

„Zatím v té první úrovni jednáme o požadavku, který má šéftrenér svazu. Bavíme se o jednotlivcích. Tím víc mě mrzí, že i tohle je problém. Jestliže máme zájem o to, aby štafety 4x400 metrů mohly uspět, tak v přetlakové hale není trénink speciální rychlostní vytrvalosti ideální. Navíc zatáčky jsou lepší v hale ve Stromovce. A neumožnit lidem, jako je Lada Vondrová, trénink, je z mého pohledu malé a naší republiky nedůstojné. Myslím, že lidí, kteří by mohli na takovýchhle akcích uspět, jsme nikdy moc neměli a měli bychom nějaké vnitřní problémy překročit. Svaz v tom chce hrát nějakou roli, věřím, že se nám to podaří.“

Co říkáte na argument ředitele sportovního centra ministerstva vnitra Michala Volfa, že kdo chce využívat halu, ať přestoupí do Olympu?

„Já jsem si dnes ověřoval u pana šéftrenéra, jestli tohle opravdu padlo, protože jsem tomu nechtěl věřit. Tenhle argument mi nejenom přijde naivní a dětinský, ale není úplně možný. Máte pocit, že dva měsíce před mistrovstvím Evropy byste někoho vytrhl z jeho prostředí, přijal byste nabídku někde, kde nemáte trenéra koule, kde nemáte svou tréninkovou skupinu, kde nemáte své maséry a fyzioterapeuty, na které jste zvyklí? A to všechno kvůli třem, čtyřem tréninkům, kdy můžete využít kruh… Z mého pohledu jsem skoro nechtěl věřit, že něco takového padlo. Tohle mi před mistrovstvím Evropy opravdu jako dobré řešení nepřijde.“

Pan Volf taky tvrdí, že hala na Olympu není atletická hala. Za jakým účelem byla vybudována, a z jakých zdrojů byla zaplacena?

„Investiční prostředky šly ve velké míře minimálně dvakrát. Poprvé k primárnímu postavení a pak k rekonstrukci s novou dráhou, novými zatáčkami. Peníze, pokud si dobře vzpomínám, šly z peněz ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde byl rozpočet pro sport. A stavělo se to tudíž z peněz pro sport. Samozřejmě to byla hala pro atletiku, takhle byla od začátku deklarovaná. Když do té haly přijdete, asi na první pohled uvidíte, že to není žádná víceúčelová hala, že to je hala pro atletiku. Už její název Atletická hala Otakara Jandery ve Stromovce vám asi řekne, že to není hala na fotbal nebo na florbal nebo na něco jiného.“

OČIMA PREZIDENTA NSA: Ondřej Šebek