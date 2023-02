Další rána pro Svobodu. Zlato přebíral na ošetřovně, halové ME je v ohrožení

Osmatřicetiletý Petr Svoboda byl znovu ve skvělé formě. Na nedávném mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě prolétl šedesátku s překážkami za 7,56 sekundy. Tři setiny od nejlepšího světového výkonu. „Ve finále jsem zaspal, měl jsem startovní reakci 204 setin, což je masakr. Cítil jsem se dobře. Je to škoda. Upřímně, útočil jsem na nejlepší světový výkon...“ hlásil trochu zklamaně.

Český rekordman v hale i venku, který se na 110 metrů překážek dostal do finále letního mistrovství světa a z halových evropských šampionátů má tři medaile včetně zlata z roku 2011, byl znovu ve formě. Opět spřádal ambiciózní plány.

„Všichni říkali, že už se nevrátím, proklínali mě, že jsem k ničemu. Tak já jim zase ukážu,“ plánoval Svoboda před šampionátem. „Kdybych atletiku dělal kvůli plnění limitů na mistrovství Evropy, tak mě to nebaví, nenaplňuje. Jednu dobu to hraničilo s tím, že jsem průměrný, a to mě nebavilo. Teď to má zase smysl, a je to velký.“

Na trénincích před šampionátem měl rychlé časy, chtěl ukázat formu před Evropou. Za poslední překážkou ve finálovém běhu se mu ale podlomila noha a Svoboda „dokulhal“ cílem s bolestivou grimasou v čase 7,73 sekund. Titul získal, ale okamžitě se skácel k zemi.

Místo radosti bolest. Kvůli svalovému zranění skončil na nosítkách, na ošetřovnu ho se zdravotníky pomáhal odnášet i stříbrný David Ryba. Svoboda se jen bezmocně držel za hlavu. Ani pro medaili si pak jít nemohl, dostal ji vleže na břichu v ošetřovně. Kvůli svalovému zranění mu uteklo i poslední mistrovství světa v Eugene a evropský šampionát v Mnichově.

Halové mistrovství Evropy bude už za dva týdny v Istanbulu. Mistrovství světa je na programu v srpnu v Budapešti. Dokáže se věčný smolař a bojovník znovu vrátit?