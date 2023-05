Pražský maraton? Nemluvní Afričané, hvězdní kapitáni i naděje Moira

Zatímco MMA nabízí show, v němž jsou slova občas důležitější než samotný děj v kleci, ve světě vytrvalostních běhů je to přesně naopak. Nedělní pražský maraton láká na atraktivní startovku plnou es s rychlými časy. Jenomže dostat z favoritů větu? „Jak přijdou oficiality, oni se leknou publika, kamer, mikrofonů,“ vysvětluje manažer elitních atletů Matouš Pail.

Pražský příběh Ronalda Korira má svůj půvab. Vloni tady běžel maraton jako tzv. pacemaker, jehož úkolem bylo pomáhat hvězdám ke správnému tempu. Když svůj úkol splnil, běžel ale dál a v cíli byl nakonec pátý nejlepší. Navíc je to tréninkový parťák obhájce titulu Noberta Kigena. Bylo by o čem mluvit. Když ale Korir dostal na oficiální tiskovce pražského maratonu otázku, jak před závodem vidí své naděje, hlesl jen: „Udělám, co půjde.“

Manažer a překladatel v jedné osobě Matouš Pail se nedal a zkoušel to dál.

Jak se vám líbí Praha? „Krásná…“

Jaký je ten Kigen? „Je cool…“

Pail strávil při obsáhlé tiskovce v baru Cloud 9 pražského hotelu Hilton na podiu několik desítek minut, když ale představoval mezinárodní hvězdy nedělního závodu, většinou to končilo takhle…

„Vím, že bude problém. Já už jsem připravený, že přijde,“ líčí Pail. „Co se týče komunikace mezi námi, už jsme si našli cestu. Většinou je to ze začátku hlava, ruka, noha… Ale mezi sebou už si rozumíme. Ale jak přijdou tyhle oficiality, komunikační bariéra se objevuje znova.“

Jedná se o prokletí světa vytrvalostních běhů. Afričané ho z drtivé většiny ovládají, předvádějí publiku skvělé výkony, útočí na rekordy. Současný svět ale od sportovních hrdinů kromě čistého sportovního úsilí vyžaduje i něco navíc, pár vtipných vět, tklivý příběh. A to bývá problém.

„Třeba etiopští běžci příliš nemluví anglicky. S nimi je velmi těžké rozhovory dělat. Ale jsou to jedni z nejepších top atletů, takže je škoda, abychom je nepředstavili,“ vysvětluje Pail. „Dneska jsme zkusili i překladatele, ale nevyjde to ani tak. Ta oficialita jim v tom nějakým způsobem brání. Když jsem s nimi, tak mluví, jednoslovně, ale komunikace je naprosto bezproblémová. Ví, kde mají být v kolik hodin, kdy mají své povinnosti, kdy mají jít na trénink před závody. Problém je pouze při oficiálních tiskových konferencích.“

Pražský maraton se přitom letos na startovce má čím chlubit. K největším favoritům patří obhájce loňského vítězství Nobert Kigen. Jeho krajan z Keni Alexander Mutiso, který od roku 2015 žije a trénuje v Japonsku, loni ve Valencii předvedl výkon 2:03:29 hodiny a předvedl tak druhý nejlepší debut maratonské historie.

A Etiopan Sisay Lemma v roce 2021 dokonce vyhrál slavný londýnský maraton. Nepotřeboval tehdy ani slova, aby novinářům nabídnul parádní příběh. Ve vítězné euforii před cílem trochu zvolnil a proběhl metou o sekundu za hranicí dvou hodin a čtyř minut. Tem malý zlomek času ho tehdy stál 25 000 dolarů na bonusu za dosažený čas.

„Já jsem nečekal, že se nám povede takhle silné pole. Myslím, že nás v neděli čeká velký a vyrovnaný závod,“ těší se Pail.

Start i cíl pražského maratonu se po letech přesouvá ze Staroměstského náměstí na Můstek. V neděli v 9.00 (PP ČT sport) závod odpálí prezident Petr Pavel.