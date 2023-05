Návrat blesku: S Krskem se můžeme tahat, říká uzdravený Maslák

„Bylo to vlastním zaviněním. Přechodil jsem nějakou virózu, do toho jsem trénoval na Kanárech, tak mi to zůstávalo a sedlo mi to na ledviny,“ vzpomíná Maslák. „V tom závodě mě to sejmulo, že jsem druhý den odjel za doktorem, že mám zánět ledvin. Měl jsem zvláštní bolest v močáku. Poslal mě do nemocnice, tam se jim nelíbily nějaké hodnoty, takže si mě tam nechali na pozorování. Byl jsem tam pět dní, než mi klesly hodnoty. Po týdnu ležení v nemocnici jsme se domluvili s trenérem, že to nemá cenu dál v hale zkoušet.“

Zimní trable jsou ale pryč. V úterý se Maslák na Memoriálu Ludvíka Daňka postavil na start třístovky v přímém souboji s Matějem Krskem. Na netradiční třístovce předvedli v Turnově tvrdý souboj, v němž Krsek časem 32,89 sekundy vyhrál o 17 setin.

„Doběhnul jsem kousek za Matějem, což je pro mě supr. Viděl jsem ho na Kanárech, vím, že je dobře připravený. Jsem s tímhle určitě spokojený,“ hodnotil Maslák. „Můžeme se tahat. On to sice rozbíhá spíš pomaleji, je na tom lépe vytrvalostně. Ale ve finiši mi může pomoct dotlačit to do cíle. Dneska jsme se taky slušně předháněli…“

Maslák se vloni po čtyřech letech na čtvrtce znovu dostal pod hranici 46 sekund. V Česku to stačilo na třetí místo v tabulkách za Krskem a Patrikem Šormem. Spolu s Michalem Desenským pak vybojovali finálovou účast na mistrovství světa v Eugene, která týmu zajistila místo i na letošním světovém šampionátu v Budapešti.

„Trenér to naplánoval tak, že forma by měla přijít až v srpnu. Doufám, že zaběhnu nějakou slušnou čtvrtku, abych se do štafety dostal. Ale určitě se budeme snažit o co nejlepší výsledky individuálně, pokusit se získat dobré body, abych mohl startovat i hladkou,“ plánuje Maslák, který má další závody v sobotu v Plzni.

Legendární muž s třinácti velkými medailemi je ale už taky dvojnásobným otcem. A už má co dělat, aby stíhal, když má kolem jak dcerku Miu, tak syna Matea.

„Když se rozeběhnou každý na jinou stranu, je to záhul,“ směje se. „Vrátil jsem se šestnáctého z Kanárů, tak jsem si je vzal na starost, aby si manželka mohla odpočinout. Musím říct, že dají zabrat. Mia mě už relativně poslouchá, dá se to korigovat, že běhám jenom za Matym. Ten neví, kde mu hlava stojí…“