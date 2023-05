Staňkův velehod v Turnově! Disk vyhrál Čech po 21 letech: Hlad do závodů je

Tomuhle se říká životní forma! Tomáš Staněk se hned ve svém prvním závodě sezony dostal na šesté místo světových tabulek. A to si svůj nejdelší hod vypráskal už v rozcvičení.

„Jediné, co je trošku taková kaňka, tak je ten pokus v rozhazování, který byl dál, i když mimo výseč,“ usmíval se Staněk. „Pak jsem samozřejmě věděl, že jsem na tom dobře. Ten kruh je rychlý, tak jsem to trošku přetáčel. Ještě jak se to teď všechno povedlo. Ještě jsem trefil dva. Rozhodně to nebyly dobré technické pokusy, ale je vidět, že je dobře založíno…“

Staněk hned třemi pokusy překonal hranici 21 metrů. Druhým nejdelším vrhem ve třetí sérii se trefil na 21,62.

„Musel jsem se hodně šoupat, abych neházel mimo výseč, i tak to bylo všechno doleva. Ale je vidět, že ta energie je tam veliká, a to vychází z té zdravé přípravy,“ pochvaluje si Staněk. „Takhle začít je super. Vím, že to nebyl rozhodně žádný úlet, i u toho posledního jsem měl vysazený zadek. Takže velký příslib. Cítím se super. Ten hlad do závodů je, což je hlavní.“

Staňka čeká příští pátek úvodní závod Diamantové ligy ve Florencii a v pondělí 5. června se ukáže v Praze na Odložilově memoriálu. Co chybí k tomu, aby kouli poslal za hranici 22 metrů?

„Trošku se vyzávodit,“ líčí Staněk. „Mít tam tu závodní jistotu, která třeba bývá v tréninku a tady rozhodně není, protože čekáte, co bude. Byl to první závod. Věděl jsem, že jsem na tom dobře, i když poslední tréninky jsem házel dost špatně, protože to bylo po volnu, což mi nesvědčí. Ale věděl jsem, že to tak je, takže jsem se tím nesvazoval. Šlo mi o to založit dobrým pokusem. Nečekal jsem, že založím až takhle, ale dobrý…“

V disku, memoriálovém závodu na památku olympijského šampiona Ludvíka Daňka, vyhrál Čech poprvé od roku 2001, kdy v Turnově zvítězil Libor Malina. Markovi Bártovi stačil výkon 61,84 metru.

„Doufal jsem, že výkon bude lepší, ale jsem šťastný, že se mi povedlo vyhrát tady, to jsem si vždycky přál,“ radoval se Bárta. „Byl to první velký mítink, kde jsem si mohl zaházet s těmi nejlepšími diskaři. Pokud si dobře pamatuju, tak tu byl Harting. Tak jsem si taky vždycky přál to jednou vyhrát. „

V závodě na 100 metrů překážek se blýskla Tereza Elena Šínová výkonem 13,14 sekundy a dostala se na páté místo historických českých tabulek. Dálkařskou soutěž vyhrál Radek Juška výkonem 788 centimetrů. Na třístovce vyhrál Matěj Krsek (32,89), Pavel Maslák skončil třetí (33,06).

Ženskou třístovku vyhrála Barbora Šplechtnová (37,44) o setinu před Terezou Petržilkovou, Nikola Bendová doběhla třetí (37,63). Rychlé časy na stovku znehodnotil příliš silný vítr o síle 3,5 metru za sekundu. Vyhrál Jamajčan Oshane Bailey (10,16) před Janem Velebou (10,19) a Zdeňkem Stromšíkem (10,20). Kristiina Mäki ovládla půlku za 2:05,28, mužský závod na 800 metrů vyhrál Jakub Davidík (1:47,55).