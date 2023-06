Česká raketa. Jíchová pracuje na jménu, pomáhá i bývalý přítel Hejnové

Česká překážkářka Nikoleta Jíchová si na mistrovství Evropy zajistila postup do semifinále • Ivana Roháčková

Českých atletů v mezinárodní špičce není moc, ale Nikoleta Jíchová míří správným směrem. Konstantě posouvá výkonnost v běhu na 400 metrů překážek, což dokázal její osobní rekord 55,44 sekundy ze sobotního závodu na Evropských hrách v Chořově. A pracuje i na své mediální prezentaci, s čímž jí pomáhá její partner Martin Růžička, kdysi přítel Zuzany Hejnové. „Tím, že žil pár let po boku mistryně světa, tak trošku věděl, jak tyhle věci fungují,“ usmívá se Jíchová.

Všimnete si jí kvůli jejím zlatým vlasům. Nikoleta Jíchová má ale mnohem víc trumfů. Na atletické dráze se krok za krokem cílevědomě posouvá blíž světové špičce. V sobotu na Slezském stadionu v Chořově svou zatím nejrychleji rozjetou sezonu podpořila osobním rekordem 55,44 sekundy, přičemž vrchol sezony přijde až koncem léta.

„Jsem strašně vděčná za ten pokrok, zároveň takový postupný, poctivý, že to nejsou žádné ulítlé časy, ale stabilně běhám pod padesát šest. Pak už vždycky záleží na konkrétním závodu a podmínkách. Mám velkou radost ze sebe i trénování, a že se ta dřina vyplácí,“ líčí závodnice trenéra Jindřicha Šimánka.

V Chořově dostala v elitním běhu druhou dráhu, která většinou bývá nevýhodná. Jíchová se nenechala deprimovat a naopak se chytila soupeřek, které měla na dohled.

„Jak jsem měla krajní dráhu a viděla jsem na všechny a jak jsem soutěživý typ, chci se s nimi nesmyslně porovnávat hned na první překážce,“ usmívala se Jíchová. „Málem mi to vyšlo na druhou nohu, proto ta první překážka byla trochu divná. Trenér byl jinak spokojený. Říkala jsem mu, že jsem vytuhla asi jako nikdy v životě, že neslyším ani na jedno ucho a točí se mi hlava.“

Vydat se ze všech sil umí Jíchová i v tréninku. Postupně pracuje na všech věcech, které se jí na dráze hodí.

„Tipněte, jaký mám teď osobák na přemístění. Šedesát osm! Což je na holku, která váží tak padesát čtyři, docela dobrý…“ hlásila Jíchová, která si před sezonou dala za úkol zesílit. „Věřím, že to je opravdu lepší, v síle jsem se posunula a je to opravdu vidět i na té odrazové síle do překážek. Mě baví asi každý trénink.“

Dlouhé překážky jsou komplexní disciplína. Hladká čtvrtka je považována za poslední sprinterskou disciplínu, jenže zvlášť s překážkami už je na ní třeba i dávka rychlostní vytrvalosti. K tomu se přidává technika, rytmus, taktika a mentální stránka. Jíchová pracuje na všem najednou.

„Asi jsem se zlepšila i trochu ve vytrvalosti, třeba na těch pětistovkách, což je na mě úspěch, protože jsem nikdy nebyla zvlášť běhavý člověk. Asi i na rychlosti jsem zapracovala a sama bych byla zvědavá, kolik bych si zaběhla třeba dvoustovku nebo stovku,“ uvažuje Jíchová. „Každopádně i v té rychlosti jsem se zlepšila. Myslím, že postupně se lepším ve všem.“

Ve věkovém srovnání se Jíchová už postupně blíží časům, které běhávala dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová. Při komparaci jejich výkonů ve 22 letech už Jíchové schází jen 54 setin sekundy.

Věk Zuzana Hejnová Nikoleta Jíchová Ztráta 22 let 54,90 55,44 -0,54 21 let 54,96 55,48 -0,52 20 let 55,04 56,82 -1,78 19 let 55,83 57,44 -1,61 18 let 55,89 59,79 -3,90

A Jíchová si z šampionky bere příklad i v tom, že k atletice patří taky práce s médii. Hejnová v kariéře využívala servis mediálního týmu atletického svazu a spolupracovala taky s Alexandrem Klimentem, někdejším mluvčím její oblíbené fotbalové Slavie. Jíchové teď s mediální prezentací pomáhá její životní partner Martin Růžička, atlet, který v minulosti tvořil pár právě s Hejnovou.

„Tím, že žil pár let po boku mistryně světa, tak trošku věděl, jak tyhle věci fungují,“ říká Jíchová, která se snaží na sebeprezentaci zapracovat. „Já určitě a Martin ještě víc. Já jsem tady samozřejmě od běhání, tak nechávám tyhle věci jemu a mám velkou radost, jak mi pomáhá. Je to vidět.“

Další možnost upozornit na sebe na dráze bude mít Jíchová při úterní Zlaté tretře v Ostravě.

„Pak trochu přitrénujeme, odjedu na soustředění. Ještě předtím si dám krátkou pauzu a budu se chystat na druhou půlku sezony, kde bych si chtěla ještě před mistrovstvím republiky dát nějaký hladký úsek čtvrtky, abych si třeba zlepšila osobní rekord. Pak už tedy mistrovství republiky v Táboře a případně mistrovství světa,“ říká Jíchová.

Ke startu na srpnovém šampionátu v Budapešti se Jíchová může dostat přes světový žebříček, kam jí po povedeném běhu v Chořově přistálo 50 bonusových bodů. Další možností je zaběhnout ostrý limit 54,90, což je přesně čas, na který ve svých 22 letech dosáhla Zuzana Hejnová.