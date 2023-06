Vadlejch vyhrál, ale nebyl spokojený: Všichni se trápili, nic nevycházelo

Čekal jste lepší výkony?

„Já bych řekl, že vlastně vůbec nevím, proč se mi neházelo dobře. Byla na mě trochu zima, mám rád klidně třicet plus. A taky zkrátka občas přijde den, kdy se technika nepotká. Možná i takové dny pak pomůžou k těm, kdy to sedne a člověk si uvědomí, že to pokaždé není úplně zadarmo.“

Zkoušel jste něco změnit v průběhu závodu?

„Samozřejmě jsem se snažil. A nic nevycházelo. Ale jsem moc rád, že jsem hodil, i když to možná zní špatně, necelých osmdesát dva. A házel jsem kolem osmdesáti, někdy to tak je, že je člověk o deset metrů níže.“

Nedařilo se ani rivalům, druhý Němec Timothy Herman hodil 77,41 metrů a třetí Martin Konečný 76,80.

„Všichni se trápili, mi přišlo. Zkrátka to tak někdy je. Už jsem pár závodů v kariéře takových zažil, kdy to opravdu nebylo tak, že by se trápil jeden, ale všichni. Byl to takový zvláštní závod.“

Co vadilo nejvíc? Chlad?

„Chlad a točící se vítr, který není ideální pro oštěp. Ale i v takových podmínkách by se mělo dát hodit, ale dneska jsem nehodil. Nerozhodí mě to, vítězství je pro mě hrozně důležité. Vyhrál jsem a historie se nebude ptát, za jaký výkon.“

Měl jste velkou motivaci získat další křišťálovou tretru?

„Jo. Já už jsem ji získal v roce 2018, tenkrát taky nebyly úplně ideální podmínky a hodil jsem 88 metrů. Znovu jsem moc chtěl vyhrát a myslel jsem si, že to bude s jiným výkonem, než to nakonec bylo.“